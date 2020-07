Iglesias rechaza negociar los Presupuestos con Cs

Con las ideas de Iglesias las, grandes empresas desaparecerán. Populismo traerá miseria menos para él y su mujer obviamente. El populismo tiene buen caldo de cultivo en un país de vagos que se vende por una paga mínima. En otro país no triunfaría. En España lo ha tenido fácil. Cuando quiebre el sistema y se deje de producir. La culpa se podrá achacar a la oposición... Al covid.. A Europa... Es la realidad. Siempre ha pasado así. Los, países comunistas prometen vivir bien a la población sin trabajar y todos los servicios gratis.. Así que tienen sus votos. Exprimen un tiempo la riqueza y empresas y después de esquilmar el país de turno se culpabiliza a crisis...bloqueos...oposición... Lo que sea para justificar la ruina del país de turno en este caso España. Esto ya ha sucedido en otros países ricos y con buena economía... Venezuela o Cuba donde no existen empresas prácticamente todo naciónalizado y producción interna que no abastece al país... Salarios de miseria y hambre. Pero mientras abanderamos todas las causas sociales para ganar votos aunque sea imposible de mantenerlas a medio plazo. Se nacionaliza después de acosar a grandes empresas y poco a poco se hunde todo. Eso sí felices con la paga social. Extremadura abanderando y aplaudiendo ésto total más miseria aquí no se puede tener. Al menos descansamos y no trabajamos.