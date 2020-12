Illa prevé que la pandemia de covid acabará "a finales del verano"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Como me gusta el cabreo que tiene la derechita cobarde de este país porque están ya vacunando y no tienen argumentos para criticar. Tío Laito, tu si quieres te puedes vacunar el último por favor. Es lo que hay, cuando no hay argumentos, sólo se te ocurren banderitas y demás tonterías.