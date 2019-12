El independentismo critica que el Rey se olvide de los que no comparten "su modelo de Estado"

Los políticos independentistas catalanes, pero también los vascos y gallegos, han criticado el discurso de Navidad del rey Felipe VI por no estar dirigido a todos, sino solo a los que comparte "su modelo de Estado", en palabras del portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que ha criticado que no dijese nada para "quienes no se sienten identificados el modelo de Estado que él ensalza y que tienen otra visión del Estado, y que son unos cuantos millones en Cataluña, en Euskadi y algunos en Galicia":

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su parte, ha respondido a Felipe VI que el problema de confianza de muchos ciudadanos hacia Cataluña, al que aludía el Monarca, es en realidad de Europa hacia España, porque "vulnera los derechos humanos" e "incumple" sentencias europeas.

Tras participar, junto a los 'consellers' Meritxell Budó, Miquel Buch, Damià Calvet, Jordi Puigneró, Alfred Bosch, Chakir El Homrani, Àngels Chacon y Teresa Jordà en la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, en el 86 aniversario de su muerte, en el cementerio de Montjuïc, Torra ha apostado por "seguir avanzando para culminar el proceso de independencia".

El PNV y la "preocupación" por Cataluña

El peneuvista Aitor Esteban también se ha referido a la "preocupación" del Rey por Cataluña. "Cuando se menciona a Cataluña, se la menciona como una 'preocupación', no para decir que es una cuestión en la que la convivencia es necesaria, donde hay que buscar soluciones, que la ley tendrá que amoldarse, que es necesario el respeto a la voluntad de la ciudadanía, etcétera". "Y a Euskadi, una vez más sin nombrar", y "de 1.457 palabras, solo dos en euskera", ha reprochado.

También el nacionalismo gallego ha salido al paso de las palabras del Rey. El diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego ha criticado la "visión uniformizadora" de España en su discurso, "que niega la existencia de otros pueblos y culturas diferentes a la española".

Negación de "Galicia como nación"

Rego asegura que el discurso del Monarca "choca con la realidad de un Estado que es plurinacional, pluricultural y plurilingüe y también es un canto al régimen político español como súummun de todas las virtudes y a la Constitución como marco de convivencia".

En cambio, según el diputado nacionalista, "la realidad" es que son ese régimen y esa Constitución los que "niegan a Galicia como nación", sus derechos colectivos como pueblo y en esa medida, también, "la posibilidad de avanzar en democracia y en bienestar social".