Los independentistas dan la espalda a Felipe VI

Independentistas, nacionalistas y soberanistas protestaron ayer por la presencia de Felipe VI en el Congreso de los Diputados para presidir la Solemne Sesión de Apertura de la Legislatura Constituyente. «No tenemos Rey. Democracia, libertad y república», fue el manifiesto que firmaron ERC, JxCat, EH Bildu, CUP y BNG para rechazar la «legitimidad» del Monarca.

«La Monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa», inició el portavoz republicano, Gabriel Rufián, la lectura del texto antes de subrayar que «la sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías».

REPROCHES / El texto, que también fue leído por Laura Borràs (ERC), Oskar Matute (Bildu), Mireia Vehí (CUP) y Ernesto Rego (BNG) en castellano, catalán, gallego y euskera, recoge que «el Rey no es un interlocutor válido», que no tiene «legitimidad» y que no tiene «ninguna función política».

Además, acusaron a Felipe VI de haber tratado de «imponer proyectos y valores antidemocráticos» como, dijeron, «quedó demostrado en el discurso autoritario pronunciado el 3 de octubre» tras la celebración del 1-O.

Las cinco formaciones, con representación en el Congreso, cerraron la lectura del manifiesto exigiendo al Monarca que deje «de ejercer su tutela sobre la ciudadanía y sobre los gobiernos y parlamentos que de la voluntad popular emanan». Una condición necesaria «dar cauce a soluciones basadas en el respeto a la voluntad popular, la libertad y la democracia».

El presidente del PP, Pablo Casado, consideró que las «afirmaciones muy graves» pronunciadas por los representantes de estos partidos deben ser «censuradas» por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Casado pidió «respeto a la Casa Real y al Rey» y consideró que «sería bueno» que el presidente diera una respuesta a sus «socios», en referencia a ERC.

La número dos del PSOE, Adriana Lastra, trasladó en nombre del grupo parlamentario que dirige y del Gobierno el respeto y apoyo de los socialistas a la labor que ejerce el Rey Felipe VI como jefe del Estado, frente a la censura de ERC, Junts, Bildu, CUP y BNG. «El Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista respeta y apoya la labor del jefe del Estado, como siempre», se limitó a responder Lastra al ser preguntada por los medios de comunicación por el manifiesto de los independentistas en contra del Rey.

Mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, cree que la protesta independentista es un ejemplo más de la «batasunización» de la política española.