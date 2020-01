Inés Arrimadas impulsa frente a los críticos su candidatura

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha decidido impulsar su candidatura a la presidencia del partido y ayer celebró un encuentro con afiliados en Antequera (Málaga), aprovechando el primer aniversario del Gobierno andaluz de coalición con el PP. Mientras, los principales grupos críticos han empezado a organizarse para la Asamblea General de marzo.

«El futuro de Andalucía no tiene por qué escribirlo siempre el PSOE», porque «el destino de los andaluces no pertenece a ningún partido político», aseguró, destacando que a lo largo de este último año, la Junta andaluza ha cerrado «más de cien chiringuitos», ha creado una oficina de fraude fiscal y corrupción «para que la historia no vuelva a repetirse» y ha puesto en marcha el fin de los aforamientos.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, expresó su satisfacción por ver «fuerte» el cambio en esta comunidad, con el cumplimiento de «más del 70%» del acuerdo de gobierno con el PP. Marín resaltó las cerca de 600 iniciativas impulsadas por parte del gobierno andaluz, lo que significa la ejecución de «más del 70% de los 92 puntos» del acuerdo entre ambas formaciones.

Arrimadas, por su parte, afirmó que el Gobierno y el PSOE «llevan mucho tiempo siempre poniéndose en el lado equivocado» y dejó claro que la formación naranja seguirá luchando «para que toda España vaya a mejor».

Lamentó que el PSOE «no quiere hacer acuerdos con constitucionalistas pero sí que hace acuerdos con Podemos y con los separatistas; no quiere proteger a la Guardia Civil, por ejemplo, en Navarra, pero sí que pacta presupuestos con Bildu; no quiere recibir a Juan Guaidó pero está deseando reunirse con Torra, que es un señor que está condenado, inhabilitado y que ya no es diputado ni presidente de la Generalitat de Cataluña», enumeró.

Así, continuó, el PSOE «no quiere tratar bien a gobiernos leales constitucionalistas pero sí que quiere dar privilegios a los gobiernos nacionalistas».