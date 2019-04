Interior estudia si aparta al mosso de 'la república no existe, idiota'

El capítulo del mosso que pronunció aquel famoso "La república no existe, idiota" no está aún cerrado. La División de Asuntos Internos (DAI) de la policía autonómica ha comunicado a la brigada antidisturbios (Brimo) del cuerpo las tres posibles sanciones a las que se enfrenta el agente y en las que se encuentra un cambio de destino, es decir, su relevo como miembro de la unidad antidisturbios de los Mossos.

Un vídeo que se hizo viral en las redes sociales captó el momento de un enfrentamiento verbal entre un agente antidisturbios que integraba el dispositivo de seguridad que protegía la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona del pasado 21 de diciembre con un miembro independentista de los Agents Rurals de la Generalitat que se estaba manifestando. El agente rural instaba al mosso a defender la "república catalana", a lo que éste último respondió: "Qué república ni qué cojones. La república no existe, idiota".

La Generalitat anunció tras ese incidente que los Mossos estudiarían la actuación del agente antidisturbios, no por pronunciarse sobre la existencia o no de la república, sino por el insulto que dirigió a un manifestante. Fuentes conocedoras del expediente abierto al mosso explican que Interior consideran su actuación como una falta leve, y las posibles sanciones para este tipo de faltas son tres: una amonestación por escrito, la suspensión de 1 a 14 días de empleo y sueldo, o un cambio de destino. Asuntos Internos, división adscrita a la dirección del Departament dInterior, que dirige Miquel Buch, no ha tomado una decisión al respecto y el abogado del mosso, José María Fuster Fabra, está preparando sus alegaciones.

MALESTAR INTERNO

No obstante, la posibilidad de que el agente pueda llegar a ser apartado de la brigada antidisturbios como consecuencia de este episodio ha generado un malestar en el seno de la policía autonómica, según fuentes del cuerpo, que no descartan un gesto de protesta en función de cómo se culmine el expediente abierto al mosso, que fue citado para dar explicaciones ante la División de Asuntos Internos el pasado 18 de febrero.