Interior no sanciona al comisario que invitó a 'Billy el Niño' a un acto de la Policía

Interior no sancionará al comisario José Manuel Mariscal de Gante por invitar al policía jubilado y presunto torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, a la celebración del patrón de la Policía Nacional. La información reservada que se abrió, a instancias del ministro Fernando Grande-Marlaska, ha concluido que aquella invitación, que tuvo lugar en octubre de 2018 en la comisaría del distrito madrileño de Ciudad Lineal, no infringe ninguna "normativa reglamentaria". De forma que los instructores de la investigación la han archivado, un año después, según ha podido saber EL PERIÓDICO, sin que haya considerado siquiera necesario abrir un expediente informativo que estudiara una posible sanción.

Billy el Niño, que fuera uno de los principales policías de la Brigada Político-Social del franquismo, acusada de decenas de torturas y malos tratos, participó el pasado año como invitado en la celebración del patrón que tuvo lugar en la comisaría de Ciudad Lineal.

UN AÑO DESPUÉS

Tras la difusión por La Sexta de su imagen participando en el acto protocolario, fuentes policiales explicaron que González Pacheco había sido invitado "como otros policías jubilados". El ministro del Interior anunció poco después la apertura de una investigación interna en la Policía para esclarecer posibles responsabilidades, que ahora ha concluido con el archivo del asunto.

Izquierda Unida y Podemos reaccionaron a la invitación al ex comisario y presunto torturador, al que han denunciado 36 personas, y solicitaron la comparecencia del ministro y la destitución del comisario de Ciudad Lineal, y hermano de la ex ministra de Justicia con Aznar. Tras el cierre de las pesquisas sobre el incidente, continúa en el cargo, que no es de libre designación, por lo que el ministro no puede cesarlo.

LAS MEDALLAS

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pactaron en su día retirar todas las medallas pensionadas de las que disfruta González Pacheco. Esta semana, el ministro Marlaska reiteró su voluntad de elaborar una norma para llevarlo a cabo, pero explicó que mientras el gobierno estuviera en funciones sería imposible hacerlo.

Billy el Niño disfruta de cuatro condecoraciones que aumentan sensiblemente, hasta un 50 por ciento más, su pensión de jubilación. La primera tuvo lugar durante el franquismo, en 1972, y el resto durante la transición. Eldiario.es publicó que el policía jubilado tiene una quinta medalla, esta sin beneficio económico, concedida por el Ejército de Tierra.