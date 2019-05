Interior reconoce errores puntuales en el escrutinio del 26-M

El Ministerio del Interior ha reconocido errores puntuales en el escrutinio de los resultados de las elecciones del 26-M. Interio afirma que la empresa SCYTL-VECTOR, contratada mediante concurso público para el volcado de los datos provicionales de los comicios, cometió errores puntuales. Ha puntualizado que el recuento no será oficial hasta que se haga el recuento general de votos --que empieza este miércoles-- y se publiquen los cargos electos en el BOE.

Desde el Palacio de la Moncloa se ha apuntado que el escrutinio fue en general correcto y no se prevé que pueda haber cambios de concejales. En un comunicado hecho público esta mañana, la Moncloa señala que, a la espera de la proclamación definitiva de los resultados, el escrutinio y adjudicación de concejales es generalmente correcto. Esta explicación aclara la polémica generada por la difusión provisional de los datos por parte de la empresa adjudicataria SCYTL-VECTOR, quien ha seguido un criterio, que, admite Moncloa, está provocando algunos malentendidos.

"Suma a cada partido o agrupación de partidos los votos que han sido necesarios para lograr concejalías", explican estas fuentes, por lo que parece que no cuadran las cuentas entre el voto emitido y escrutado, con el voto que se refleja finalmente en la pagina web del Ministerio de Interior.

Con respecto a los votos restantes, los que no han servido para adjudicar concejales, no los contabiliza. Pero desde Moncloa se recalca que esto no quiere decir que no hayan sido escrutados, sino que "no aparecen reflejados en ningún sitio de la web". De esta manera, en el total de España, hay miles de votos que "aparentemente no están".

Con todo, subraya que el reparto de concejalías no se va a ver afectado e informa de que la empresa ha preparado ya una nueva versión, que incluye la suma total de votos emitidos, que previsiblemente estará disponible este miércoles.

Denuncia de errores

En las últimas horas se habían denunciado incidencias en el cómputo de votos. Por ejemplo, en la provincia de Tarragona, donde el partido que aparecía en la web de resultados como más votado en las municipales era Primàries --con el 26% de votos--, un error que ya se ha corregido en favor de ERC, el más votado. A Primàries le correspondía un porcentaje del 0,32%. Según detecto la agencia ACN, la web de resultados provisionales daba al PP en la provincia de Girona poco más de 900 votos cuando, en cambio, solo en la ciudad de Girona obtuvo 1.400.

La CUP también ha denunciado que obtuvo 55.567 votos más en Catalunya de los que aparecían en la web, un resultado que, según los 'cuperos', les atribuiría 337 concejales y no 335.

Este miércoles las juntas electorales empezarán el recuento oficial de los votos de las elecciones del domingo, incluyendo ya el voto de los residentes ausentes (CERA) llegado desde el extranjero. Este proceso de escrutinio finalizará el sábado.

El voto de los españoles que residen en el exterior determinará el reparto final de escaños en las comunidades y en el Parlamento Europeo, los dos únicos comicios en los que pueden participar al estar excluidos de las municipales. Concretará también la preadjudicación de los cinco escaños europeos que reservará España a la espera de que se aplique el 'brexit' y que serán asignados por la Junta Electoral Central en función del resultado final.

El proceso de escrutinio

Durante este escrutinio, la junta electoral provincial no puede anular ningún acta ni voto, debiéndose limitar a verificar sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admitidos por las mesas, limitándose a subsanar los meros errores materiales o de hecho y los aritméticos. Lo que sí puede hacer es declarar válidos los votos indebidamente anulados por las mesas electorales.

Concluido el escrutinio, los representantes de las candidaturas pueden presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante esa misma junta electoral. Las reclamaciones sólo pueden referirse a las incidencias que hubieran sido recogidas en el acta de sesión de las mesas o se indiquen en el acta de sesión del escrutinio de la junta electoral.

Una vez resueltos todos los recursos, en último término en la Junta Electoral Central, o transcurrido el plazo para su presentación sin que se haya presentado ninguno, se efectúa la proclamación de los candidatos que han resultados electos.

Ese acta de proclamación se extiende por triplicado: una para quedar archivada en la junta electoral correspondiente, otra para el Congreso o el Senado, y la tercera para la Junta Electoral Central, que en el plazo de 40 días, ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los resultados generales y por circunscripciones. Además, los representantes de las candidaturas que lo soliciten pueden obtener una copia.