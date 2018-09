El investigado Jorge Rodríguez carga contra Sánchez por prohibirle repetir como candidato

Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia e investigado en el ‘caso Alqueria’, ha cargado este miércoles contra el centralismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, secretario general y de organización del PSOE, tras haber prohibido que repita como candidato a la alcaldía de Ontinyent por estar suspendido de militancia. Además, ha anunciado que se presentará por libre aunque no ha desvelado la fórmula.

"Es Ferraz quien decide, en mi opinión contra los propios estatutos, que no pueda ser candidato del PSPV en Ontinyent", ha señalado a los medios.

"Lo que está claro es que se equivoca quien piense que desde Madrid se decide el futuro de los pueblos. El futuro de los pueblos se decide en los pueblos y el de Ontinyent solo lo deciden los ciudadanos de Ontinyent. Digan lo que digan y hagan lo que hagan el futuro está sus manos", ha destacado.

Rodríguez ha afirmando que "sí o sí" se presentará a la candidatura de Ontinyent. "Lo dije en su momento y lo mantengo ahora", ha insitido.

PARTIDO PROPIO

Fuentes de su entorno han explicado que la opción más factible es que se presente por un partido propio y han recordado que la candidatura local de Rodríguez sacó muchos más votos en la ciudad que la autonómica del PSPV. El propio Rodríguez ha apuntado que tratará de sumar a todos los militantes socialistas locales a su nueva formación.

Además, Rodríguez ha asegurado que la decisión ha causado un profundo malestar en el PSPV que encabeza Ximo Puig, president de la Generalitat, a los que ha agradecido su apoyo. "Me han manifestado su sorpresa y que no comparten la decidió de Ábalos y Pedro Sánchez y quiero agradecerles públicamente ese apoyo", ha subrayado.

El político valenciano fue detenido junto a sus colaboradores el pasado mes de junio y tras pasar una noche en el calabozo fue puesto en libertad con cargos. La causa sigue bajo secreto de sumario, razón por la cual Rodríguez ha calificado de "absolutamente incomprensible" el veto de Ferraz.

"Creo que no respeta el código ético y un principio constitucional como es la presunción de inocencia", ha aseverado. También ha deslizado que dejará el partido en breve.

"No puedo estar donde me tiran. Yo no he roto con el PSOE, ha sido el PSOE el que ha roto conmigo. Pertenecer a un partido que me trata de esa forma se me hace cada día más cuesta arriba", ha admitido.