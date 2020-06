Invitaciones de PP y PSOE al pacto

En la última sesión de control al Gobierno en el Senado durante el estado de alarma, Pedro Sánchez hizo ayer un nuevo llamamiento al PP para alcanzar un entendimiento para actuar de manera conjunta de cara a la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus. «Pueden continuar con la bronca o apelar a la unidad», le dijo el presidente del Gobierno al portavoz de los conservadores en la Cámara alta, Javier Maroto.

«Un giro de 180 grados». Eso es lo que les pidió Sánchez a los populares para poder alcanzar los acuerdos que, dice, exige la ciudadanía. Según el jefe del Ejecutivo, los de Pablo Casado deben abandonar la estrategia de la «crispación y la bronca» para poder ponerse a trabajar en medidas de futuro que permitan sortear las consecuencias de la covid-19. No obstante, el líder de los socialista dio las gracias a Maroto por mostrar cierto acercamiento hacia el entendimiento.

En el mismo sentido, el líder del PP reprochaba por la mañana a Sánchez el no haber respondido a su propuesta de alcanzar un pacto para hacer política «constructiva y en positivo» para poder lograr un acuerdo económico «para luchar contra los estragos» del covid-19. Sin embargo, Maroto no se mostró tan proclive al pacto en la sesión del Senado. «Creo que se equivoca enormemente, señor Sánchez», le dio antes de acusar al Ejecutivo de actuar como «oposición de la oposición» A este respecto, le reprochó que los socialistas no hayan aceptado la propuesta del PP de crear una comisión en la Cámara alta para analizar la situación de la sanidad. «Ha vendido su alma política al diablo. Ha pactado con independentistas y la extrema izquierda a cualquier precio», sentenció Maroto. M. Á. rodríguez