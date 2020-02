Irene Montero, orgullosa de su experiencia como cajera: "Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y a quién represento"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha puesto en valor su experiencia laboral como cajera de una cadena de electrodomésticos para desarrollar su actual responsabilidad política, en respuesta a una información que la acusaba de ocultar este hecho de su currículum oficial.

Montero ha asegurado que de todas las experiencias laborales que ha tenido a lo largo de su vida la de cajera es quizá la que más le ayuda para ser ministra. "Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento", ha defendido Montero.

Parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra. Abro hilo. pic.twitter.com/xJom6J0z5V Irene Montero (@IreneMontero) February 16, 2020

A través de Twitter, la ministra ha reprochado que "parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra".

A continuación, Montero abre un hilo en el que repasa su vida laboral. Ha defendido cómo fue la experiencia como cajera en un establecimiento Saturn en San Sebastián de los Reyes (Madrid). "Trabajando, con el apoyo de mis padres y con becas por tener buenas notas estudié Psicología y acabé con más de un 9 de media", ha destacado.

Después, explica, hizo un Máster en Psicología de la Educación, formación en la que obtuvo "9 matrículas de honor de 15 posibles y 9,5 en el trabajo de fin de máster". "Gracias a eso gané compitiendo en una convocatoria pública mi contrato de investigación FPU (Formación de Profesorado Universitario) para hacer la tesis doctoral", añade.

Relata que le concedieron una estancia en la Universidad de Harvard que, según asegura, no pudo disfrutar porque renunció a su contrato porque le resultaba "incompatible" con sus responsabilidades en Podemos.

Y acaba: "¿Y saben qué? De esas experiencias laborales, la que quizá me ayuda más para ser ministra es la de cajera. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento", concluye la ministra.