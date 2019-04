La izquierda abertzale acusa a Ciudadanos de ir a Euskadi a provocar

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Provocar es lo único que sabe hacer Ciudadanos. No tiene programa, no tiene empatía, no tiene lucidez alguna. Sólo sabe provocar, faltar, mentir, difamar... y encima habrá ciudadanos que se los creeran y que, engañados, les votarán. Triste.