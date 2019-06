La JEC cita a los eurodiputados españoles para acatar la Constitución

No entiendo el “juego” de la Junta Electoral Central. ¿Por qué dejan presentarse a unas personas en listas electorales que si salen, les vetarán? ¿Dónde está el juego democrático? No me parece muy legal el hecho de que “si el que sale no me gusta, lo echaremos”. Hay que cambiar muchas cosas en el aspecto legal en España si no queremos ir perdiendo puestos en el ranking de países democráticos, y ya casi estamos tocando al fondo...