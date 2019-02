Jordi Cuixart: "Yo soy un preso político, no un político preso"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se declaró "preso político" ante el tribunal del 'procés', según dijo, como "el resto de acusados", aunque al mismo tiempo aseguró que es "independentista" y tiene un "sentimiento republicano". Añadió estar "seguro de que aquí no se juzga" ese "sentimiento". "No lo dude", le respondió rápido el fiscal de Sala del Supremo Jaime Moreno.

"Yo soy un preso político, no un político preso. Como (el expresidente de la Assamblea Nacional Catalana) Jordi Sànchez somos activistas sociales, y no tengo un conocimiento en profundidad sobre las leyes y la actividad del Parlament", respondió a las preguntas del ministerio público. Más adelante añadió: "Estoy convencido o me gustaría creer que esta sala no está cuestionando la movilización permanente".

Cuixart, que se negó a contestar a la abogacía del Estado y a la acusación popular que ejerce Vox, explicó que Òmnium Cultural lo que está pidiendo a "todos los políticos es pedir que se escuche a la ciudadanía. Seguimos movilizando a la gente".

Señaló que "es una entidad inminentemente independentista, que ha focalizado sus esfuerzos en la autodeterminación sobre todo desde la sentencia del Tribunal Constitucional" del Estatut. Añadió que el derecho de autodeterminación de Cataluña, como "nación es inalienable", y el organismo trabaja en "fortalecer la entidad colectiva".

En cuanto a la hoja de ruta por la que le preguntó el fiscal señaló que "no es un documento estratégico, más allá de la intención de convertir las elecciones del 27 de septiembre de carácter prebiscitario", lo que "pretende aglutinar que Cataluña inicie un proceso de transición democratica para ser independiente, si así lo quiere la mayoría de la población", destacó.

Respecto a si Enfocats preveía "empezar de forma conservadora incrementando el nivel de conflictividad", Cuixart lamentó que las preguntas del fiscal "las preguntas enlazan confirmaciones que hay que desmontar" y dijo desconocer el documento y destacó que se intervino a Josep Maria Jové, que no está imputado en el Tribunal Supremo, sino en el Juzgado 13 de Barcelona.

OPERACIÓN CATALUÑA

A preguntas del fiscal en relación con un mail en el que hablaba de 500.000 euros para "butifarradas", Cuixart explicó que era una campaña que enmarcó en la de la crida a la democràcia, que consideró "la respuesta de la sociedad catalana a la voluntad de un referéndum de autodeterminación" que coincidió con la 'operación Cataluña', que se destapó en un audio del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el responsable de Antifrau.

Cuando decía que cuando habla "de más decmoracia" pide "también para más democracia para el conjunto del estado español" fue interrumpido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que le insistió en que declarara en relación con las preguntas que se le hacían.

Cuixart, que está en prisión desde el 16 de octubre, explicó que una de las actividades de Òmnium era realizar campañas como la de crida a la democracia, porque su actuación es promover el referéndum de autodeterminación y la democracia. Y demostró una gran espontaneidad al responder con varios "hostias" a las preguntas del fiscal sobre quién registró el dominio. Marchena le llamó la atención: "Vamos a intentar declarar sin interjecciones coloquiales que no son propias".