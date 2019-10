Juan José Cortés carga contra Moreno Bonilla por apartarle de las listas al Congreso

Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz asesinada en el 2008 e impulsor de la prisión permanente revisable, había amenazado "con hablar" si era apartado de las listas del PP al Congreso por Huelva, cuyo escaño había logrado el pasado mes de abril. Para compensarle, la dirección regional le ofreció un hueco en las listas al Senado, pero la dificultad de ser elegido ha desbocado a Cortés, que este martes ha cumplido su amenaza y no ha dudado en cargar contra quien considera responsable directo de esa decisión: el presidente andaluz y líder de la formación Juan Manuel Moreno Bonilla. Horas después, consciente del embrollo que causaba al partido, ha pedido disculpas y ha agradecido "la oportunidad" de ir a la Cámara alta.

"Juanma Moreno ha perdido en seis años el 50% de los votos que tenía el Partido Popular en Andalucía. Moreno, en las dos elecciones a las que se ha presentado, no ha ganado nunca, no ha ganado nada. No puede apuntarse tantos. Quiere alardear de que en Andalucía es el gran líder... No es mérito suyo, es mérito de Vox, que ha cedido su escaño gratuitamente para que Moreno sea el presidente de la Junta de Andalucía", ha asegurado durante una entrevista en la Cadena Ser este martes por la mañana. En ella también ha reprochado que hay gente "que lleva 20 años viviendo de la política", mientras que él no buscaba "nada personal", por lo que si tenía que abandonar la práctica política lo haría "hablando claro y con la cabeza alta".

Cortés fue la apuesta personal de Pablo Casado para Huelva en detrimento de la exministra de Empleo Fátima Báñez, pero los resultados no acompañaron: los populares perdieron casi la mitad de los votos logrados en la provincia en anteriores comicios. El suyo fue el único escaño que se logró, pero aun así se vio superado en número de apoyos por el candidato al Senado. Un enorme descalabro que el PP andaluz, que nunca vio con buenos ojos ese primer puesto de Cortés, ha tratado de corregir en esta ocasión proponiendo al alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Gómez, y contando con el visto bueno de la ejecutiva nacional.

UN "ATAQUE PERSONAL"

Pese a tener los números en contra, Cortés insistió en que su alejamiento es fruto de un ataque personal". El ataque de quitarme a mí como cabeza de lista al Congreso no es por los números. Los números dan lo que dan y se acabó. Yo diría que ha sido más bien una usurpación, aseveró, apuntando incluso a que el líder regional del PP alentó una corriente crítica en Huelva para apartarle. Yo he aceptado muy gustosamente la petición expresa de Pablo Casado a que yo vaya al Senado después de la oposición violenta que existía por parte del PP de Huelva y secundada por don Juanma Moreno argumentando que los resultados no fueron buenos.

El diputado nacional sabía que su puesto estaba en peligro cuando el PP andaluz anunció reajustes en las listas. No dudó en presentarse en el Parlamento andaluz para intentar hablar con su jefe de filas, Moreno Bonilla, y se ha prodigado con mensajes en las redes sociales estos días insistiendo en su disponibilidad para repetir en las listas y asegurando que, en cualquier caso, seguiría luchando por defender la prisión permanente revisable hasta su muerte, esté en política o no. Sería lamentable no poder defenderla en el Congreso. Si no es así, volveremos a las calles, apuntó en Facebook.

Cortés fue protagonista también hace unas semanas tras conocerse que el Congreso había recibido una reclamación judicial para embargarle parte del sueldo a causa de una deuda privada de 19.000 euros. Una deuda que atribuyó a que destinó todos sus recursos a buscar a su hija por todos los rincones de España, lo que le generó gastos económicos inmensos. Quizá por descuido o lo que quiera que sea, no haya podido afrontar esa deuda, dijo entonces. Años antes, también se había visto envuelto en un tiroteo en la barriada de El Torrejón, aunque finalmente fue absuelto de los cargos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas porque no se pudo probar su participación.