La juez deja en libertad a Eduardo Zaplana

La jueza que instruye el caso Erial ha dejado en libertad provisional al expresident de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y a los otros dos detenidos en el marco de este caso, el abogado Francisco Grau y el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló.

Según han informado fuentes judiciales esta decisión se ha adoptado al haberse observado una considerable reducción del riesgo de fuga, tras haber logrado bloquear más de seis millones de euros supuestamente procedentes del cobro de mordidas.

En el caso Erial, el citado juzgado investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

En la causa constan como investigados, además, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

Eduardo Zaplana fue detenido el pasado 24 de mayo y enviado posteriormente a prisión preventiva en el penal de Picassent (Valencia), si bien desde el pasado 18 de diciembre se encontraba ingresado en el hospital La Fe de Valencia debido a complicaciones derivadas de la leucemia que sufre y por la que fue trasplantado de médula en 2015.

Sin embargo, el expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo no recibirá hoy el alta médica, de modo que permanecerá ingresado. Zaplana no ha sido visitado hoy por los especialistas que tratan los problemas derivados de la leucemia que sufre y por la que fue trasplantado, tiene pendiente la realización de pruebas médicas y no se ha preparado la documentación que debe acompañar el alta, han confirmado las mismas fuentes.

