Un juez rechaza una querella contra Fernando Simón

Un juez de Madrid ha rechazado admitir a trámite una querella contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, interpuesta por la familia de una fallecida por covid-19 por carecer de competencia, ya que murió en Móstoles, y por no apreciar indicios de delito.

Es en esa localidad madrileña donde, según el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, debería interponerse la querella, en la que los familiares piden investigar a Simón por los presuntos delitos de homicidio imprudente, falsedad documental y delito contra los trabajadores, una opción que ya ha ejecutado la familia, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Sus argumentos

La querella, presentada por los familiares de una mujer que falleció por covid-19 en el Hospital de Móstoles, atribuye a Simón "responsabilidad" en la muerte "derivada de sus decisiones en el cargo público que ejerce".

Pero el juez recuerda que en el delito de homicidio, doloso o imprudente, "el lugar de consumación" de la muerte es "el determinante de la competencia territorial", por lo que "este juzgado carece de competencia" para la instrucción de este procedimiento.

Además, el magistrado considera que "no pueden apreciarse indicios" de los otros dos delitos que imputan los querellantes a Simón, a quien acusan de falsedad documental "al aportarse información falsa sobre los fallecidos" y contra los trabajadores, por "las deficiencias de medidas de protección".

Respecto a la falsedad, señala que "resulta notoria la existencia de diferente métodos de contabilidad de los fallecidos a causa de la pandemia" y "no puede reputarse falsa si se indican los criterios tenidos en cuenta para la misma".

En cuanto al delito contra los trabajadores, dice el juez que "resulta evidente y notoria la existencia de discrepancias en la comunidad científica y en los órganos sanitarios nacionales e internacionales sobre la mayor o menor idoneidad en los medios de protección". Y añade que es igual de "notorio" el hecho de "no existir, al menos inicialmente, equipo de protección individual y otros medios de protección suficientes para todo el personal sanitario", por lo que "no puede considerarse constitutivo de delito el hecho de no proporcionar medios de los que no se disponía ante una pandemia de imprevisible evolución y extensión".

Más causas

Éste no es el único juzgado que tenía asuntos registrados contra Simón; también al juzgado de instrucción 53 llegó una querella contra él por una asociación de afectados.

Luego está la causa del juzgado de instrucción 51 sobre la manifestación del 8-M y su incidencia en la expansión de la pandemia, en la que está imputado el delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.

Este juzgado no investiga al epidemiólogo pese a que así lo pidió la acusación popular, porque la jueza precisó que el doctor Simón tiene otras causas abiertas por estos hechos en otros juzgados.