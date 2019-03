El juicio del 'procés' se prolongará hasta después de las elecciones de mayo

Tras mes y medio de sesiones del juicio del 'procés', en los que solo se ha podido tomar declaración a poco más de una quinta parte de los más de 500 testigos que se aceptaron, el tribunal ya cuenta con que la vista se prolongue hasta más allá de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo. Eso supondrá que la vista oral, en la que nueve de los 12 acusados están presos, continuará durante esa campaña electoral de la misma forma que ya se contaba que ocurriera con la de las generales del 28 de abril, informaron a este diario fuentes jurídicas.

La optimista previsión de que el juicio concluyera a finales de abril o en cualquier caso antes de la campaña electoral de mayo, para no coincidir con ella, se empezó a torcer cuando el inicio de las sesiones tuvo que retrasarse hasta el 12 de febrero. Pero una vez ya conocido el ritmo con el que se están desarrollando los interrogatorios, durante los que la fiscalía, por ejemplo, está dedicando más de dos horas a un mismo testigo, cumplir ese cálculo se ha vuelto imposible.

Y eso que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha intentado que no se prolongaran excesivamente vetando la reproducción de imágenes con las que las defensas quieren contradecir a los testigos. La negativa del magistrado que ante la insistencia de los abogados ha precisado que "no es una extravagancia" suya, sino que cuenta con la unanimidad de los siete magistrados que componen la Sala, ha sido cuestionada hasta por el presidente del Parlament, Roger Torrent, tras visitar a los presos este viernes.

TODOS EN LA DOCUMENTAL

De nada ha servido que Marchena haya dicho reiteradamente que "todos, absolutamente todos" esos vídeos serán vistos por el tribunal durante la prueba documental, lo que supondrá dedicar unas tres jornadas completas a ver distintas tomas de las diferentes protestas que se produjeron en Cataluña contra las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil por orden de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

También se verán grabaciones del 1-O, con la polémica actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuyos miembros han estado declarando esta semana a petición del fiscal. Sus testimonios han reflejado el "tensión" con la que ellos vivieron ciertas protestas, totalmente "pacíficas" para los abogados, pero en la que los primeros sintieron que son odiados por parte de la ciudadanía catalana, la dispuesta a ir a protestar contra sus actuaciones.

Una de las razones del tribunal para no entender necesario proyectar estos vídeos es que no tiene sentido plantearlos como una especie de careo con el testigo, porque por muchas imágenes que se contrapongan a sus palabras, el primero no tienen por qué cambiar su percepción sobre el uso de la fuerza que se hizo o el "odio" que vio en las caras.