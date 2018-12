Junqueras: «No rompamos los puentes de diálogo»

Sigue mandando en ERC y quiere que se sepa. Encarga tareas y fiscaliza su cumplimiento: «No me cuentes cuánto haces, siempre puedes hacer más». Oriol Junqueras no oculta, en una entrevista a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, su inquietud por por las acciones de los CDR y por la actitud de Pedro Sánchez. Y, ante todo, llama a preservar los puentes de diálogo.

Junqueras considera que la república catalana está hoy «más cerca, si bien no tanto como quisiera». Sobre el president Quim Torra y su apuesta por la vía eslovena, el exconsejero recuerda que «Cataluña debe hacer su propio camino y priorizar el acuerdo, como hizo Escocia. Otra cosa es que Madrid no sea como Londres, que lo sabemos, no somos ingenuos. Todos los caminos democráticos son válidos».

Se muestra crítico con las acciones de los CDR y subraya que «con encapuchados ni ensancharemos la base ni construiremos la república. Pero bajo el 155 también hubo acciones de este tipo, y entonces a los Mossos d’Esquadra los mandaba Mariano Rajoy».

Junqueras lanza un mensaje claro a Pedro Sánchez y recuerda que el voto de ERC le llevó a la Moncloa: «Arriesgamos, echamos al PP, echamos a quienes habían ordenado pegar a gente inocente el 1-O, echamos a quienes niegan el diálogo y atizan la crispación». Recordó al presidente del Gobierno que «si nuestro voto es bueno para hacerlo presidente, también lo debe ser para afrontar un diálogo sincero y sin condiciones».

Sus mensajes al PSOE y Pedro Sánchez son recurrentes en la entrevista desde la prisión: «El PSOE no debe vivir condicionado por el discurso de la derecha extrema que fomenta una involución democrática. Ahora amenazan con otro 155. La derecha españolista nunca tendrá suficiente. Sería un error que el PSOE fuese al terreno de juego de la derecha y legitimase de facto su marco discursivo contra Cataluña». Pero sus llamadas al diálogo indican que, por su parte, los puentes no están rotos: «Si así fuera, no sería por culpa de Esquerra. Nosotros siempre los protegeremos. No rompamos los puentes».Acerca de la petición de la fiscalía, que le solicita una condena de 25 años de prisión por rebelión y malversación, asegura que «nunca he utilizado la expresión ‘atacar al Estado’. Sí denunciaremos que se trata de un juicio manifiestamente injusto, propio de una democracia de muy baja calidad. Confío en poder demostrar mi inocencia, aunque si no hemos tenido una instrucción justa, tampoco tendremos un juicio justo.

DEMOCRACIA / Para Junqueras, España es una «democracia en franca regresión. Es muy importante entender y explicar que lo que está en juego no es ya la independencia de Cataluña, sino los derechos y las libertades de todos los ciudadanos».

Junqueras glosa las que son, a su juicio, auténticas injusticias, como que La manada esté en la calle, que haya «cantantes condenados o perseguidos por las letras de sus canciones», que se procese a Dani Mateo «por sonarse con una bandera española, la policía ha confiscado los móviles y los ordenadores de unos periodistas... Estamos asistiendo a una regresión democrática en toda regla, que hoy nos afecta a nosotros, pero mañana puede afectar a cualquiera».