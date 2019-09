Junqueras se ofrece para ir de cabeza de lista de ERC al 10-N

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha ofrecido para encabezar de nuevo la lista de su partido al Congreso con motivo de las elecciones del 10 de noviembre. En una carta dirigida a la militancia, Junqueras asegura que el 'exconseller' Raül Romeva también quiere repetir como cabeza de lista al Senado.

En la misiva, Junqueras afirma que "la arrogancia, la irresponsabilidad y, sobre todo, la inmadurez democrática del sistema político español llevan hacia esta repetición electoral". Además, reafirma la apuesta de ERC por exteneder la mano al diálogo. "Sabemos que es necesario encontrar una salida democrática al conflicto entre el Estado y Catalunya que dé respuesta a nuestros objetivos legítimos".

"No desapareceremos"

"Tienen que saber que combatiremos la represión hasta el final. No desapareceremos, no nos cansaremos y no nos pararán nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos", concluye la misiva de Junqueras a la militancia.

El líder republicano lo dice pocos días después de la celebración del Congrés Nacional de ERC donde fue reelegido presidente, una jornada que considera que ha revalidado la confianza de la militancia hacia él y su proyecto por tercera vez, un apoyo que asegura que le llena de energía para continuar.

"ERC sale reforzada y con la confianza para iniciar un período de liderazgo del movimiento que permita trazar un consenso estratégico y una acumulación de fuerzas, que nos ayude a avanzar conjuntamente", ha seguido el líder republicano.

Independencia "inevitable"

Además, ha asegurado que nunca había estado tan convencido como ahora de que la independencia "es inevitable", y ha expuesto que el partido es una herramienta al servicio del país y que como más fuerte sea, mejor para el proyecto común de la república catalana, en sus palabras.

Con este anuncio, es prácticamente un hecho que ambos sean los cabeza de lista de ERC el próximo 10-N, pendiente de que la propuesta reciba un aval de la militancia, aunque fuentes de ERC consultadas por Europa Press están convencidas de que así será, después de que Junqueras recibiera casi el 90% del apoyo el domingo para liderar la Ejecutiva Nacional del partido.

Salida democrática

"Nadie como ERC ha demostrado la firmeza y la coherencia al mismo tiempo. A pesar de la represión, continuamos extendiendo la mano al diálogo, porque sabemos que es necesario encontrar una salida democrática al conflicto entre el Estado y Catalunya", ha zanjado el líder republicano desde la cárcel de Lledoners (Barcelona).