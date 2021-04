Junts no le ve "sentido" al acuerdo ERC-CUP y asegura que no le interpela

Junts no se siente interpelado por el acuerdo alcanzado entre ERC y la CUP para la investidura de Pere Aragonès, aunque tanto republicanos como anticapitalistas lo blinden. La vicepresidenta del partido puigdemontista, Elsa Artadi, ha considerado que el pacto trazado entre estas formaciones "no tiene sentido" porque su fuerza política, con quien presuntamente Esquerra quiere gobernar, no lo ha discutido. "No tiene sentido pensar que podemos gobernar conjuntamente y que una de las partes haga acuerdos bilaterales con terceros", ha dicho en una entrevista del diario 'Ara' recogida por Europa Press.

En la misma dirección se ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, en una entrevista en 'La Vanguardia' porque a su juicio el documento cerrado contiene algunas cosas "asumibles y otras no", entre las que cita "desaprovechar la colaboración público-privada para la prestación de servicios", algo que considera "un error". Sobre la renta básica universal, defendida por ERC y la CUP, reflexiona: "Podemos discutir sobre la conveniencia o no de implantar la renta básica, pero la pregunta es cómo la pagaremos".

El Consell per la República

Tanto Sànchez como Artadi han negado que el Consell per la República, comandado por el expresidente Carles Puigdemont, pretenda controlar al futuro 'president'. Según la portavoz, este ente podría ayudar a crear una estrategia compartida y un espacio de diálogo para avanzar dentro del independentismo "desde el consenso y no solamente desde la realidad de quien ha decidido entrar en un gobierno". Puigdemont, ha asegurado Sànchez, "está inmerso en un proceso de denuncia y de internacionalización del conflicto", aunque ha avisado: "Está determinado, eso sí, a mantener la presidencia en el exilio y ese reconocimiento".

El secretario general ha subrayado el rechazo de Junts a la mesa de diálogo, "solo la quieren 33 de los 74 diputados independentistas", y ha animado a decidir qué harán si la mesa no tiene éxito y cómo lograr "por la vía de la no violencia, forzar al Estado a aceptar una negociación real", sin poner plazos: "Yo no haré como la CUP, que ha dado dos años", ha espetado.

El calendario

Sànchez ha rechazado negociar con prisas la formación de un nuevo Govern con ERC, aunque ha asegurado que no especularán con la posibilidad de convocar nuevas elecciones, por lo que invita a ERC a gobernar en minoría si así lo quiere. "No pedimos tiempo para castigar a ERC, en absoluto. Tenemos que hacerlo bien para ofrecer estabilidad y acción de gobierno. Y de no llegar a un acuerdo ya encontraríamos la manera de no ir a elecciones", ha defendido. "Dije que no especularíamos con elecciones, si quieren, que gobiernen en minoría", ha insistido contundente y ha rechazado entrar "deprisa y corriendo" en un Govern sin solucionar sus diferencias con los republicanos para poder "pasar página".

Artadi, en cambio, ha sostenido que Junts tiene voluntad de alcanzar un acuerdo de legislatura con la mayor celeridad posible, pero ha avisado de que Cataluña no se puede "permitir un Govern que nazca débil y repetir los errores de la legislatura pasada".