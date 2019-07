JxCat y ERC abonan las sospechas sobre la relación del CNI con el imán de Ripoll

JxCat y ERC han aprovechado las comparecencias de este martes en la comisión de investigación sobre los atentados del 2017 en Cataluña para abonar las sospechas sobre la relación del CNI y el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Saty. Las representantes de los dos principales partidos independentistas han acusado a las instituciones del Estado de no investigar lo sucedido. Queremos saber toda la verdad, ha dicho la diputada republicana Montserrat Fornells.

Es una vergüenza que no se investigue, ha afirmado por su parte la representante de JxCat en la comisión, Aurora Madaula. Ambas utilizaron la comparecencia en el Parlament del periodista Carlos Enrique Bayo para difundir las informaciones que Público divulgó la semana pasada sobre una eventual relación entre el imán de Ripoll y el CNI.

Pero esta mañana en el Parlament no todo el soberanismo se ha subido al carro de las teorías de que alguna institución del Estado pudo conocer de antemano las intenciones de los terroristas de Barcelona y Cambrils. La diputada de la CUP Natàlia Sánchez, por ejemplo, ha atacado la falta de consistencia de las tesis publicadas hasta ahora. Quizás estas hipótesis ayudan a generar la sensación de conspiranoia que no es oportuna, por respeto a las víctimas, ha asegurado.

El resto de diputados también han puesto en serios aprietos al compareciente cuando han dudado, como por ejemplo ha hecho Matías Alonso (Cs) de que el hecho de que alguien tenga el teléfono pinchado le convierta en confidente del CNI, o cuando han desvelado que expertos de los Mossos ven lo más normal del mundo que los servicios secretos mantengan contactos con alguien que podría facilitarles información del mundo yihadista.

TERRAPLANISMO

También el diputado del PSC Carles Castillo ha criticado la irresponsabilidad de divulgar datos que o bien están probados y no son nuevos, o bien son nuevos pero no están probados. Ha asegurado que aceptar estas publicaciones supone hacer un acto de fe, y las ha comparado con las teorías sobre que el hombre en realidad no llegó a la Luna o el terraplanismo.

Pasar de las sospechas a los hechos de esta manera nos parece una irresponsabilidad. No permito que se diga que no quiero que se haga luz sobre lo que pasó, pero han ayudado a desplegar un grandísimo manto de duda sobre cuestiones muy sensibles, ha añadido Castillo.