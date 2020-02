«La enfermedad que sufre Cs es el hiperliderazgo»

Francisco Igea (Valladolid, 1964), vicepresidente de la Junta de Castilla y León, está barruntando presentarse a las primarias para elegir al sucesor de Albert Rivera, una carrera en la que la única participante es, por ahora, Inés Arrimadas. Igea se ha ganado el epíteto de crítico en los últimos meses. Ahora debe decidir antes del día 26 si defiende su proyecto «de democracia interna, con estructuras territoriales potentes», ante el de Arrimadas, que rechaza las «baronías» y aboga por un modelo vertical de mando.

–Usted se queja de que compañeros de Ciudadanos le acusan de deslealtad por abrir el debate sobre el modelo de partido.

–En política no hay que pensar siempre qué va a pasar si digo esto o lo otro, sino qué va a pasar si no lo digo. ¿Qué pasaría si tomáramos una decisión equivocada porque yo me he callado? En este partido siempre he tenido la oportunidad de decir lo que pienso. Siempre lo he hecho. Y siempre he asumido las decisiones del partido. Ser leal no es ser sumiso.

–¿Y qué les dice a sus compañeros en las reuniones que está haciendo por toda España antes de decidir si se presenta?

–Hemos abierto un debate sobre por qué hemos perdido 40 diputados y por qué un partido que estaba creciendo, de repente, fracasa. Había que hacer un análisis autocrítico riguroso.

–¿Alguna idea?

–Hemos perdido votos, nos hemos ido a la derecha, nos hemos vuelto antipáticos, hemos perdido gente, inteligencia. Pero todo eso son síntomas, como la fiebre y los vómitos, pero no es la enfermedad. La enfermedad es la meningitis y la enfermedad de Cs, y de la que todos somos responsables, es el hiperliderazgo, una estructura que funcionaba para el hiperliderazgo y que es lo que se nos vuelve a proponer en este nuevo modelo de estatutos. Los incentivos de la estructura del partido están mal orientados. Todo el incentivo es agradar al que te ha nombrado. El ADN de los mamíferos es la reciprocidad: cuando un señor te acaricia, tú lames. Cuando una persona te nombra, tratas de ser agradecido.

–¿Sus propuestas tienen eco?

–Lo que estamos viendo ahora es bastante positivo, creo que hay un amplio grado de acuerdo en la necesidad de un cambio en la organización, en la estructura, en el funcionamiento interno del partido.

–¿Se presentará, intentará coger las riendas del partido?

–Quiero que los que cojan las riendas sean los militantes. No vamos a cambiar un hiperliderazgo por otro. La mejor candidata es Inés de manera objetiva.

–Arrimadas ya ha dejado claro que no quiere «baronías» y le invita a usted a presentarse.

–Pero el reglamento marca que en estas semanas, antes de las votaciones de la nueva ejecutiva [7 y 8 de marzo] y la asamblea general [14 y 15 de marzo], las agrupaciones tienen que debatir las enmiendas a las ponencias sobre estatutos y estrategia para votarlas [29 de febrero y 1 de marzo]. Inés me puede invitar a presentarme cuantas veces quiera, pero son nuestras normas.

–Arrimadas está defendiendo alianzas «transversales» y con el PP para las autonómicas en Cataluña, Euskadi y Galicia. Dice que está siendo «honesta» por plantearlas antes de que los militantes escojan al líder de Cs.

–No hay ninguna campaña autonómica antes de la votación de la ejecutiva [de Cs] y de la asamblea. No hay tiempo para que esto suceda. Ahora estamos debatiendo las enmiendas de estrategia y estatutos. Que presente una enmienda al documento de estrategia.

–¿Cree que la coalición Mejor Unidos que ella propone es el primer paso para que el PP absorba a Cs más pronto que tarde?

–Me va a permitir una maldad. Mejor Unidos es un gran lema para nuestro congreso. Lo primero que tendríamos que hacer es ser capaces de dialogar nosotros; Mejor Unidos entre nosotros. Arrimadas ha presentado una estrategia de alianzas que incluye también a otros partidos del ámbito socialdemócrata. Me parece una opción sensata si somos capaces de sumar a izquierda o derecha, pero el PSOE, el único partido del ámbito socialdemócrata, está totalmente cerrado a llegar un acuerdo. Este país nos ha castigado porque nos ha visto en un lado y permanecer en ese lado no parece una estrategia sensata. Luego, si no contamos con el PSOE: ¿cuál es el objeto de hacer una alianza preelectoral? Te desdibujas. Pierdes tu mensaje, tu nitidez y no logras un beneficio político real. Y no veo que esa alianza cambie significativamente el futuro ni de Catalunya ni de Euskadi.

–Pedro Sánchez y Pablo Casado ganaron en sus primarias contra el candidato del aparato. ¿Se mira en esos espejos?

–Eso no es lo más frecuente, lo más frecuente es que gane el que tiene más apoyo estructural, más implantación, más organización, pero esos espejos lo que dicen es que, efectivamente, está en las manos de los militantes.

–¿Por qué no se sienta con Arrimadas y hablan del futuro de Cs? ¿Ha llamado a la portavoz en el Congreso?

–Hablé con ella antes de Navidad, quedamos en hablar después, estamos en febrero y sigo esperando y abierto a hablar, porque creo que es lo que nos piden la mayoría de militantes. Lo que más les gustaría es que nos sentáramos, hablásemos y llegásemos a un acuerdo. Y no quiero un puesto en la ejecutiva. No lo digo hoy se lo dije a ella por escrito [whatsapp] el 12 de enero.

–Pero Arrimadas le ha sugerido a través de la prensa que, si quiere cambiar algo, usted debe presentarse a las primarias.

–Esa es la impresión que da, pero ¿ya ni siquiera hablamos entre nosotros? Si hay que hablar en el congreso lo haremos, pero la capacidad de diálogo en política es una condición indispensable para un buen líder.