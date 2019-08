Una letrada se niega a jurar lealtad al Rey en Granada

Lizeth Rosa ejerce como abogada desde hace sólo unas semanas, pero su juramento no se ha dado por completado al no respetar la fórmula establecida por el Colegio de Abogados de Granada, en el que se especifica que una de las promesas que debe recitarse es la de lealtad al Rey.

Según el diario 'Ideal', el viernes pasado, la joven acudió, junto a otros 40 compañeros, a la sede del Colegio de Abogados de Granada para efectuar el juramento o promesa obligatorio para poder desarrollar su profesión, pero se marchó sin completarlo.

La joven, que tiene 24 años, reivindicó su derecho a no jurar lealtad al Rey y sí a la clase trabajadora, y aunque por el momento no se le ha aceptado dicha concesión, el Decano del Colegio ha asegurado que propondrán un cambio en el texto.

-Prometo guardar lealtad a la clase trabajadora..



+Debe usted guardar lealtad al rey.



-Es obligatorio?



+Sí.



-Yo no puedo guardar lealtad al rey.



Una ovación cerrada para las abogadas/os con conciencia de clase. ✊🏼✊🏼✊🏼#FelipeVInoesmirey pic.twitter.com/1pPLZgcXWx — Lυcнσ Mαяχιαиσ ☭ (@MultaniLuis) August 7, 2019

En declaraciones al medio granadino, Lizeth consideró que para poder empezar a trabajar como abogado no debe ser necesario jurar lealtad al Rey. "Creo que lo que se nos puede exigir es que mostremos nuestro respeto a la Constitución y que acatemos las normas deontológicas, y ya está. Entendí que no era necesario tener que manifestar verbalmente si yo quería guardar o no lealtad al Rey, y decidí que no lo iba a hacer", ha explicado justificando así que cambiara una parte del texto para "guardar lealtad a la clase trabajadora".

"Estoy muy sensibilizada con movimientos como 'Stop Desahucios' y quise guardar lealtad a esas personas a las que defiendo, a las que pertenezco y con las que trabajo", manifestó la joven letrada