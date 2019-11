'Ley mordaza' y apología del franquismo: los límites de la libertad de expresión

La exhumación de Francisco Franco es, junto a Cataluña, uno de los elementos que han marcado la precampaña. Ahora la ley de la memoria histórica se erige, junto a la ley mordaza, en uno de los campos de batalla en el ámbito de la libertad de expresión. Tras sacar al dictador del Valle, Pedro Sánchez pretende reformar la ley de memoria histórica para profundizar en ella, retirando la simbología franquista que aún queda en los lugares públicos y reformando el Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo.

¿Por qué en España no es delito chillar "Viva Franco" pero sí lo es gritar "Gora ETA"? ¿Debe tener límites de la libertad de expresión? Y en caso afirmativo, ¿cuáles? Mientras que en Italia y Alemania hacer el saludo fascista está penado, la legislación española da barra libre a la exhibición de símbolos de la dictadura. José María Aznar financió a la Fundación Francisco Franco y Alberto Ruiz-Gallardón fue testigo de la glorificación del franquismo en el funeral de su suegro, el ministro franquista José Utrera-Molina.

La libertad de expresión, que ampara a la Fundación Francisco Franco para seguir enalteciendo al franquismo, no permite bromear en las redes sociales sobre la muerte del delfín del Caudillo, algo que costó penas de cárcel a la tuitera Cassandra Vera (pese a que el Supremo anuló la condena) y a César Strawberry, cantante de Def con Dos. Titiriteros, raperos y tuiteros están en el punto de mira tras la reforma del Código Penal del 2015. Aprobada con los únicos votos a favor del PP, al llegar al Gobierno el PSOE prometió "la derogación de los aspectos más virulentos" de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. Como explicó Sánchez durante la moción de censura, su objetivo era eliminar "los artículos que limitan desproporcionadamente, a nuestro juicio, el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión". Pero, pese a los trabajos realizados para enmendarla, la iniciativa parlamentaria ha quedado parada por el adelanto y la repetición electoral.

Ahora el PSOE propone una nueva ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la controvertida norma. El programa de Unidas Podemos plantea no solo su fin sino también "de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona", algo que también se plasma en el de ERC. El PP es el único que defiende abiertamente seguir aplicando la norma que alumbró. Ciudadanos, que desbloqueo el intento de reforma de la 'ley mordaza' en el Congreso, no hace referencia al asunto en su programa electoral, igual que Vox.

La formación de ultraderecha sí que se ha posicionado claramante ante la idea de Sánchez de penalizar de la apología del franquismo. "Nos amenazan con el Código Penal, quieren ilegalizarnos y encerrarnos a todos, pero no nos vamos a callar", respondió Santiago Abascal a la propuesta. El programa de Vox reclama derogar todas las leyes de memoria histórica, no solo la estatal de 2007, sino también todas las autonómicas. PP, Cs y Vox ya han parado el desarrollo de la norma en Andalucía. Los populares, que con Mariano Rajoy en el Gobierno cumplieron la promesa de no dar ni un duro a memoria histórica, abogan por derogarla y sustituirla por una "ley de concordia".

Mientras la derecha proclaman que todas las medidas memorialistas solo "reabren heridas", las izquierdas apuestan por ahondar en ellas. En el ámbito de la lucha contra el olvido, Sánchez promete retirar las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura y establecer un programa para la exhumación de fosas. Cabe recordar que solo Camboya tiene más fosas comunes que España. Unidas Podemos, además de quitar las condecoraciones a "torturadores" como Billy El Niño y exhumar los restos de "100.000 personas que siguen en las cunetas", sube la apuesta al proponer fulminar la ley de amnistía de 1977 y anular las condenas de los juicios franquistas, dos puntos en los que coincide con ERC.