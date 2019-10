La lista catalana de Errejón nace con tensión

Íñigo Errejón tendrá una papeleta con su foto en los colegios electoral de Barcelona el próximo 10-N pero este paso adelante no le ha salido gratis. Configurar la lista de candidatos en una provincia en la que competirán con En Comú Podem ha resultado más complejo de lo que parecía y, mucho más, elegir a un cabeza de lista que quiera hacerle frente a Ada Colau. Además, el salto a Cataluña no ha resultado del agrado de todos dentro de su partido. Clara Serra, la 'número dos' en la Asamblea de Madrid, dimitió este lunes por considerar que no era el momento de rivalizar con las fuerzas del cambio

El periplo de Errejón, que ha levantado tensiones dentro de la formación, dio comienzo con una recogida de avales que se complicó más de lo esperado. Las 4.200 firmas necesarias para formalizar la candidatura se les resistieron a los miembros de Más País que no alcanzaron el objetivo hasta horas antes de finalizar el plazo. Un escollo al que se sumó la construcción de las listas.

Fuentes del partido aseguraron a EL PERIÓDICO que Raimundo Viejo, uno de los nombres que más sonaban durante los últimos días, "estará en uno de los primeros puestos de la lista pero no la encabezará". Sin embargo, apuntaron que este martes "se anunciará el cabeza de lista, de un perfil poco conocido".

"No era el momento"

Mientras los de Errejón ultimaban los detallas de la candidatura, Serra anunció su dimisión al no compartir "la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales". Según explicó en un mensaje en Facebook, su principal objeción es la presencia en Barcelona. "Si Más País debe enfrentarse a Ada Colau para conseguir los escaños que necesita quizás eso es indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales en estas condiciones y como partido estatal", sentenció.

No obstante, voces cercanas a Errejón señalan que no compite con la alcaldesa de Barcelona, sino "contra la abstención". Así, insisten en que "si hay un lugar donde el hastío y el cansancio ha impregnado al electorado progresista, ese es Barcelona". Recordando que no viene a ser parte del problema, dentro de la formación subrayan que "Barcelona, por encima de todas las cosas, necesita soluciones".