Madrid y Andalucía suben sus ataques contra Sánchez por la desescalada

El exámen de la fase 1 ha generado reacciones encontradas. La Generalitat, el gobierno autonómico más combativo con la gestión de Pedro Sánchez, ha dejado por un día las críticas al Gobierno y mostrado su satisfacción porque el Ejecutivo español haya aceptado desconfinar Cataluña por regiones sanitarias y no por provincias y asuma la propuesta de que, de momento, solo tres de ellas pasen de fase. Su cambio de tono contrasta con la indignación que han mostrado los gobiernos populares de Andalucía y Madrid y también en el socialista de la Generalitat valenciana que, pese a rebajar el tono, ha vuelto a expresar su malestar.

Pablo Casado ha acusado este sábado a Sánchez de querer tapar su "negligencia" y "nefasta gestión" de la pandemia del coronavirus criticando al gobierno de la Comunidad de Madrid. El líder del PP ha salido en las redes sociales en defensa de la Comunidad de Madrid, después de que el PSOE haya publicado un cartel en las redes sociales en el que, junto a una imagen de una sanitaria, señala al Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como "ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del COVID". "No hay derecho", ha tuiteado Ayuso al respecto.

No hay derecho. pic.twitter.com/RO4dvUfdEd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 9, 2020

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a criticar la decisión del Gobierno y ha señalado que "dejar pasar una semana más o dos" antes de entrar en la fase 1 tiene "seguramente consecuencias nefastas para miles de personas" que están "al borde del cierre".

Juan Marín, su homólogo andaluz y compañero de partido de Aguado en Cs, también ha atacado con dureza a Sánchez. "En todo momento hemos mantenido la lealtad con el Gobierno de España, pero muchas decisiones no han sido consultadas. En la gestión de la crisis, Sánchez ha impuesto sus políticas y eso no puede ser. Algunos tendrán que dar explicaciones", ha tuiteado. El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado este sábado que luchará para que "a la mayor brevedad posible" las provincias de Málaga y Granada pasen a la Fase 1 de desconfinamiento tras reprochar que se haya producido "un agravio comparativo" de estos territorios con otras comunidades uniprovinciales en España. Aguirre ha agradecido el trabajo del grupo de expertos del Gobierno central, pero no así sus conclusiones. "Viendo las cifras de Granada y Málaga y las de otras comunidades uniprovinciales como Cantabria, hay un agravio comparativo", ha insistido y más teniendo en cuenta que en la Comunidad Valenciana y en Cataluña sí se ha considerado el pasar de fase por distrito sanitario.

La consejera valenciana de Salud, Ana Barceló, ha rebajado un poco el tono del viernes, cuando denunció que no entendía "por qué no pasamos a la fase 1 estando en muchas mejores condiciones que otras comunidades autónomas", más cuando un par de días antes del ministerio de Sanidad les daba matrícula de honor" a su plan. Este sábado se ha mostrado menos contundente, aunque ha reclamado saber los "criterios" que se han atendido para que solo diez departamentos pasaran de fase: "No creo que haya ningún tinte político, creo que lo que hay son criterios técnicos que simplemente la Comunidad Valenciana quiere conocer para que podamos corregir".

Satisfacción catalana

Por contra, Cataluña ha dado un día de tregua al Gobierno español. "La colaboración es más útil que la imposición", ha sentenciado Meritxell Budó, 'consellera' de la Presidència, una dinámica que espera que se mantenga en la próximas semanas. El ejecutivo catalán está, según su portavoz, "satisfecho" del desconfinar por regiones sanitarias. "Esa es la vía. Información detallada y en tiempo prudencial. Ir un paso adelante para informar de los cambios de fase. Lo agradecemos", ha coincidido el 'conseller' de Interior, Miquel Buch, que el día anterior había acusado al Gobierno de coalición de trabajar de manera "precipitada y desordenada".