Madrid aplicará las medidas a las diez de esta noche y Ayuso avisa de que será un "caos"

La Comunidad de Madrid "acata" la orden del Ministerio de Sanidad pero avisa de que será un "caos" ponerla en marcha y restringir las entradas, salidas y aforos en Madrid capital y otros nueve municipios más. Según su interpretación, desde mañana se podrá llegar a Madrid, a través del aeropuerto de Barajas, desde cualquier ciudad y en cambio los madrileños no podrán salir.

En Twitter, la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, daba las gracias a Pedro Sánchez con sorna.

Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla.



Gracias por el caos, Pedro Sánchez. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 2, 2020

El Gobierno regional ya ha publicado la orden en su Boletín Oficial, con un ligero cambio sobre la impulsada por el Ministerio de Sanidad. Las terrazas tendrán un aforo máximo del 50%, cuando la norma del Gobierno central establecía un 60%. No se sabe bien si es un error fruto de la premura en el tiempo.

En cualquier caso, las medidas entrarán en vigor este viernes a las 22.00 horas. Si bien, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratifique, dentro de unos días, una resolución que implica restricción de movimientos, no habrá sanciones. Sólo se hará controles informativos. No obstante, el consejero de Justicia, Enrique López, ha aconsejado a los madrileños que vayan "provistos de documentos" que demuestren el motivo de sus movimientos.

Y es que, pese a la oposición de la Comunidad de Madrid, las medidas son muy laxas y se permiten las entradas y salidas de Madrid capital y Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla para ir a trabajar, a centros educativos, al médico y varias situaciones más. Además, dentro de estos municipios, hay libertad de movimientos, aunque las autoridades sanitarias aconsejan salir lo mínimo. Los comercios, bares, gimnasios y academias estarán abiertos, pero con aforos al 50% y cierres a las 22 horas (salvo los bares, que podrán abrir hasta las 23.00 horas).

Los parques y jardines, abiertos

Finalmente, los parques y jardines permanecerán abiertos, pese a que la Comunidad de Madrid los cerró en las primeras 45 áreas sanitarias con restricciones. Si bien, varias comunidades expresaron su oposición en el Consejo Interterritorial donde se aprobaron las medidas el pasado miércoles y el Gobierrno eliminó esta restricción de la orden final.

Además, el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha comunicado que se mantendrán las limitaciones en dos áreas sanitarias de Humanes y San Sebastián de los Reyes, a las que se suma Villa del Prado y que no están incluidas en la disposición del Gobierno central. Asimismo, las reuniones seguirán limitadas a seis personas en toda la Comunidad de Madrid.

El recurso

Pese a acatar la norma, el enfrentamiento entre Ayuso y el Gobierno central continúa. De hecho, para defenderse de orden que considera "ilegal y nula", el Ejecutivo autonómico ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional en el que pide la suspensión de la misma. Si bien, la impugnación no incluye medidas cautelarísimas, por lo que no se paraliza su entrada en vigor. Fuentes del Gobierno regional señalan que no se ha tenido tiempo de solicitar las medidas cautelarísimas hoy mismo y se ha optado por las cautelares, que dan mayor plazo al juez para resolver.

De hecho, la Audiencia Nacional ha dado este viernes 10 días a Madrid para que presente sus alegaciones, tras lo cual los magistrados tendrán un plazo de cinco días para dictar su resolución.

En el recurso presentado ante la Audiencia, la Comunidad acusa al Gobierno central de haber llevado a cabo una "utilización torticera" del Consejo Interterritorial de Salud, de invadir sus competencias y de aplicar unas medidas que "pueden resultar contraproducentes" en la lucha contra el virus. Y es que el Ejecutivo regional insiste en que su estrategia, que consiste en aplicar restricciones sólo en las áreas sanitarias con más contagios, están "teniendo un efecto positivo", mientras que la ampliación de las limitaciones a todo Madrid capital "aumentará la movilidad" y por tanto la posibilidad de contagio.

El Gobierno autonómico se basa en que, con su estrategia, se permite libertad de movimientos a los vecinos dentro de su área sanitaria, mientras que con las medidas impulsadas por Illa, los madrileños residentes en la capital se podrán mover por un área mucho más extensa, todo el municipio, al igual que los del resto de ciudades afectadas. Sólo se restringen las salidas y entradas fuera del territorio municipal.

Además, el Gobierno regional alega que perderán 750 millones de euros "por cada semana de retraso en la reactivación económica".

Pendientes de la justicia

Al margen del recurso ante la Audiencia Nacional, la nueva orden recorrerá la misma senda que ya anduvieron las medidas de limitación de la movilidad que la Comunidad de Madrid puso en marcha inicialmente en 37 zonas básicas de salud, que después se extendieron a otras ocho, hasta un total de 45.

De esta forma, una vez que las medidas se publiquen en el BOCM, la Comunidad enviará una solicitud de ratificación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y la Sala Octava de lo Contencioso-Administrativo deliberará y fallará, tras recibir el informe pertinente de la Fiscalía. La Sala tiene un plazo de tres días desde que se recibe el escrito para pronunciarse.

Si bien, el TSJM ha avalado tanto las limitaciones en las primeras 37 zonas, como la ampliación a ocho áreas sanitarias más.