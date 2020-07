Madrid espera a su reunión con Sanidad para decidir si obliga a usar mascarillas

La Comunidad de Madrid esperará hasta después de su reunión con el Ministerio de Sanidad, que tendrá lugar este jueves, para tomar una decisión sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en la autonomía cuando no se cumpla la distancia de seguridad. "Todos los escenarios están abiertos", ha advertido el vicepresidente, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Aguado ha hecho hincapié en que las decisiones las tomará la Consejería de Sanidad y ha recordado que todas las que se han adoptado para combatir la pandemia han sido decididas por los expertos. En este punto, ha defendido que la actitud del Gobierno "siempre ha sido muy respetuosa y muy escrupulosa a la hora de tomar decisiones" basándose siempre "en criterios de salud pública".

"La Comunidad está demostrando ser absolutamente responsable con el uso de las mascarillas en nuestra región, que ya lo es. No me cansaré de repetirlo, ya es obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados o al aire libre cuando no se puede garantizar la distancia física de metro y medio", ha recordado.

Para Aguado, "el pueblo de Madrid está demostrando ser responsable" y ha celebrado que son una autonomía que en esta segunda ola de rebrotes está siendo "menos afectada que otras regiones y tiene que ver entre otras razones por la especial concienciación y la especial responsabilidad".

CRÍTICAS POR BARAJAS

Pese a esto, ha subrayado que no todo depende de sus competencias ni de como se comporten los ciudadanos a nivel individual, dado que hay determinadas circunstancias que no controlan.

"No depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid ni de los madrileños que en otras regiones de España estén aumentando de forma preocupante los brotes, y tampoco corresponde y es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid que el aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero para el covid", ha incidido. En base a estas dos realidades están "preocupados".