Una manifestación rechaza en Alsasua el acto de España Ciudadana de este domingo

Miles de personas han participado este sábado en Alsasua (Navarra) en una manifestación, convocada por la asamblea de vecinos de la localidad, para rechazar el acto de la plataforma España Ciudadana, organizado por Ciudadanos y que contará con la asistencia de representantes del PP y Vox, y que busca, han dicho, "generar enfrentamiento para sacar réditos electorales".

La movilización ha partido a las 17.30 horas de la Plaza de los Fueros precedida por una pancarta con el lema 'Utzi Altsasu bakean' ('Dejad Alsasua en paz'). Ha recorrido las calles de la localidad para finalizar de nuevo en la misma plaza. A lo largo de la marcha se han escuchado gritos como 'Utzi Altsasu bakean' ('Dejad Alsasua en paz'), 'Alde hemendik, utzi bakean' ('Fuera de aquí, dejadnos en paz') y 'Fascistas kanpora'.

Al finalizar la manifestación, en la Plaza de los Fueros, dos vecinas de la localidad han leído un manifiesto, en castellano y euskera, en el que consideran el acto de España Ciudadana "un agravio más, un paso más en ese camino sembrado de agresiones", pero "con unas dosis de ensañamiento que difícilmente pueden entenderse más allá de oscuros intereses y de una práctica con claras reminiscencias fascistas".

"COMPETICIÓN ELECTORAL"

"Lo que tratan es de utilizar el sufrimiento de todo un pueblo para su particular competición electoral", ha afirmado para asegurar que quieren convertir Alsasua "en el símbolo sobre el que asentar la negación de derechos y libertades".

En este sentido, han destacado: "No vamos a caer en su juego macabro, somos perfectamente conscientes de lo que pretenden y vamos a responder sin darles la oportunidad de manipular la realidad". Y han afirmado que buscan "generar enfrentamiento para sacar réditos políticos, electorales y personales" y pretenden "un viaje al pasado para sumergirnos a todos en oscuras aguas de un fascismo disfrazado". Por ello, han dicho: "No son bienvenidos en nuestro pueblo, no queremos ni verlos por aquí".

Frente a ello, han destacado que "decidimos dar una respuesta popular, unitaria, amplia, digna y evitando el enfrentamiento que vienen a buscar". Así, han recordado el 'Espacio de derechos y libertades' organizado este domingo en la plaza Iortia de la localidad que será "un espacio reivindicativo y al mismo tiempo alegre y festivo".

OLA DE SOLIDARIDAD

En esta línea, han valorado la "ola de solidaridad" recibida y han expresado su orgullo "de la capacidad que estamos demostrando para unirnos en los momentos difíciles, para responder ante los ataques que estamos padeciendo, para seguir de pie ante la injusticia que estamos soportando". "Nos han hecho daño en estos últimos años" y "han dado una imagen completamente distorsionada de nuestro pueblo", han criticado para manifestar que "estamos hartas de soportar esas mentiras, insultos y provocaciones" que tratan, han asegurado, de "justificar lo injustificable".

"Porque lo que más nos duele es que todo esto ha sido utilizado para tratar de justificar que han arrancado de nuestras calles a siete jóvenes y hecho sufrir a sus familias, sus amistades y todo un pueblo", han reprochado. "Lo hacen para acallar las voces que piden justicia y que estos jóvenes alsasuarras vuelvan a casa", han añadido.