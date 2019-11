Mariano Sánchez Soler: "La fortuna de los Franco tiene datos que el Estado aún se niega a revelar"

En febrero de 1988, tras morir Carmen Polo de Franco, el entonces director de la revista 'Tiempo', Pepe Oneto, recientemente fallecido, llamó a su reportero Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954) a su despacho para pedirle un reportaje sobre la herencia que dejaba 'la señora'. Y ahí el periodista que hoy presenta el libro 'La Familia Franco S. A.' (Roca Editorial) se topó con que la primera dificultad real a la hora de abordar este asunto es la oscuridad.

Después, en 1990, cuando publicó su primer libro sobre el tema, -"elaborado a pelo, sin internet, con una red inmobiliaria de 52 empresas, siguiendo la pista del dinero cuando no había datos", relata-, se le querelló Francis Franco, pidiéndole 10 millones de pesetas de la época para reparar su honor. Le absolvieron. "Pero luego, cada vez que publiqué algo, lo que publicaba era sometido a descrédito -cuenta-. Y después ya vino el silencio, hacer como que no estás".

Cuando murió Franco, se publicó que su fortuna podría ser de 1.000 millones de pesetas. Hoy la estimación más sólida de la fortuna familiar es de 600 millones de euros, 100.000 millones de pesetas.

Su riqueza se habría multiplicado por cien. La democracia ha sido muy generosa con los Franco. No se les ha molestado lo más mínimo; han podido acogerse a la última amnistía fiscal, la de Cristóbal Montoro, y a otra anterior, en 1986; no se les han investigado fuentes de ingresos y propiedades que pueden tener en el extranjero, en Filipinas y Miami. Posiblemente es el único país que ha saltado de una dictadura a una democracia sin investigar el entorno de negocios del dictador. Hasta ahora el Estado y Hacienda no les habían molestado.

Era de esperar que la base de la fortuna fuera lo inmobiliario, que es fuente tradicional de riqueza...

Sí, claro. Realmente donde ellos han ganado dinero es en la compraventa de propiedades con sociedades anónimas. La simple recalificación de un tercio de la finca de Arroyomolinos (Madrid) multiplicó su valor por cien. Con la firma del secretario de Franco, José María Sanchiz, tío del yerno del dictador, al que llamaban "el mago de El Pardo", han seguido las tácticas que eran propias del desarrollismo español.

La fortuna de los Franco hoy no sería tal sin la figura de Sanchiz, ni sin la del Marqués de Villaverde...

Efectivamente, su aparición cambió el ambiente de El Pardo. Villaverde era el 'factótum'. Estaba en 23 consejos de administración y en ocho puestos de la sanidad pública y de la privada, y en todos cobrando sueldo. Ahora nos parece insólito, pero actuar así no lo consideraba delito.

Y hoy, con la fortuna colocada en una cincuentena de sociedades, ¿quién es el 'factotum'?

Después de la muerte de Carmen Franco, que era quien unificaba toda la fortuna, el turno reace en Francis Franco, que es el más empresarial de los hijos. Mariola también, pero está más a los negocios de su marido en otro sector. Las empresas han pasado al control de los siete hermanos, que de vez en cuando cambian a los dirigentes. Francis es el empresario, y al que han dejado el papel de defender el ideario político es Luis Alfonso de Borbón, presidente de la fundación y dedicado a la banca de negocios con su suegro, que tiene negocios en Panamá y Venezuela.

Hay un momento fundacional para esta fortuna, que está en la donación del palacio del Canto del Pico (Torrelodones, Madrid) en 1937, y la donación del pazo de Meirás (A Coruña) en 1938.

Esas son las dos piedras fundacionales más vistosas y evidentes. El Canto del Pico pasa definitivamente a Franco en 1942, cuando muere su propietario, el conde de Las Almenas. Y Meirás está ahora en litigio por posible fraude en el documento de compraventa. Pero no sabemos la extensión real de todos los regalos que recibió Franco, y la Ley de Secretos Oficiales impide indagar en muchas de estas cuestiones, por los plazos de años que impone. La fortuna de los Franco tiene datos que el Estado aún se niega a revelar, que el Estado no termina de revelar por omisión, como los de los regalos que recibían. Pero realmente donde se forja el negocio es en la finca Valdefuentes (Arroyomolinos), que da lugar a 'pelotazos' tras su recalificación, en época del consejero madrileño de urbanismo del PP Luis Eduardo Cortés, y un alcalde también del mismo partido, y con la intermediación de despachos influyentes que luego se vieron metidos en historias de corrupción y tráfico de influencias.

En su libro se recoge una curiosa frase de Pilar Franco que explicaría el ambiente que rodeó a la gestación de toda esta riqueza: "Estoy segura de que la fortuna personal de Carmen Polo no llega al 1% de todo lo que su marido hizo ganar a España".

Estaban convencidos de que se lo merecían. Ramón de Rato, padre de Rodrigo Rato, hizo un negocio con Nicolás Franco y, cuando le reclamó unas letras sin pagar de 4,8 millones de pesetas, le contestó: "Al hermano del Caudillo no se le molesta por esto".

Hay un llamativo sector de los negocios de la familia que vive una burbuja en Madrid: el de los aparcamientos. Usted cita tres sociedades tenedoras: Proazca, Aparcamientos Atocha y Estacionamientos Urme...

Hace poco se publicó que estaban intentando venderlas. Es que demasiada notoriedad en los negocios es mala para los negocios. Pero forma parte de lo mismo: la especulación inmobiliaria.

Cuando vio salir el féretro de Franco del Valle de los Caídos con la comitiva de nietos detrás, ¿qué le pareció que estaba viendo?

Lo vi por la tele desde mi casa de Alicante. Yo veía a un grupo de gente adinerada que se dedica a sus negocios.