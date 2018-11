Marlaska cuestiona que el acto de Alsasua fuera la forma más efectiva de defender a la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado este lunes la acción de los "energúmenos" y "salvajes" que atacaron con piedras a personas que se concentraron en Alsasua (Navarra) en apoyo a la Guardia Civil y la españolidad pero ha pedido evitar actos que puedan generar "crispación". De hecho, ha cuestionado este lunes que el acto organizado el domingo por la plataforma 'España Ciudadana' fuera la forma más efectiva de defender a la Guardia Civil. El evento -impulsado por Ciudadanos al que se sumaron PP y Vox- reivindicaba el papel de la Guardia Civil y la españolidad de Navarra.

"Todo el mundo tenía el derecho a manifestarse, pero no se puede obviar que había una alta probabilidad de que los incidentes que ocurrieron pasaran", ha señalado. En declaraciones a 'COPE', Marlaska ha asegurado que el contexto que se vive en Alsasua, donde ocho jóvenes fueron condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas, hace que el acto no fuera la mejor manera de reivindicar al cuerpo en Navarra. "Quizás para defender a la Guardia Civil se pueden plantear acciones que no conlleven la posibilidad de crispación o incidentes", ha explicado, sugiriendo que se realicen acciones "en otro formato".

"Recordando todo lo que se sufrió en España y dentro de España en Euskadi como consecuencia del terrorismo de ETA recordemos acciones y actuaciones de movimientos como Gesto por la Paz, y hay formas de luchar por la democracia, por los derechos y la libertades de todos que creo que es más difícil que conduzcan a la crispación", ha insistido.

ROBLES: "USO PARTIDISTA"

En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado que fue un acto "partidista" y, ha advertido que "todo el mundo sabía a lo que iba".

"No puedo aceptar que se utilice el apoyo a la Guardia Civil con fines partidistas", ha recalcado la titular de Defensa, apuntando que esto "quiebra la convivencia". En el acto de este domingo se vivieron momentos de tensión e insultos por parte de un grupo de radicales que ha querido boicotear el evento.