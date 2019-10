Más Madrid se plantea pedir responsabilidades al Colegio de Arquitectos por el 'caso Monasterio'

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha apremiado al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a resolver si la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, firmaba proyectos sin tener el título y sin estar colegiada, y no ha descartado en exigirle responsabilidades.

Así lo ha expuesto Perpinyà en una entrevista con Europa Press a raíz de diversas informaciones que indican que Monasterio firmaba trabajos como arquitecta "antes de tener el título", "presentó el trabajo de fin de carrera y se colegió en el 2009 y llevaba nueve años con un estudio que realizaba proyectos en Madrid".

"No tengo claro qué le pasa a una parte de la derecha de este país con los títulos universitarios que cuando no se los regalan los cogen por la fuerza. Me parece sorprendente. Creo que no hay ninguna persona que pueda situarse por encima de la ley, se llame Monasterio, tenga mucho patrimonio o tenga poco", ha lanzado.

A su juicio, ahora lo que cree que le corresponde al Colegio de Arquitectos y al Ayuntamiento de Madrid es que confirmen "si ellos eran conscientes de que había una persona firmando proyectos, presupuestos o planos, sin tener la titulación correspondiente".

Exigencia de responsabilidades

Una vez que se aclaren esos hechos, ha asegurado que "evidentemente" hay que "pedir responsabilidades" ya que la "inmensa mayoría" de los ciudadanos de este país "no dormirían tranquilos si superan que el proyecto de la casa en la que viven lo ha firmado una persona que no tiene la habilitación profesional".

De hecho, ya el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo pedirá a la decana del Colegio de Arquitectos, en calidad de arquitecto colegiado, que inste a la comisión deontológica a que "investigue las presuntas irregularidades/ilegalidades que haya podido ejercer la señora (Rocío) Monasterio en su ejercicio (no) profesional".