La Mesa del Congreso rechaza una tramitación rápida de la ley de estabilidad presupuestaria

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido esta mañana, tras más de dos horas de reunión, no reconsiderar la posibilidad de tramitar de manera urgente la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que permitiría al Ejecutivo de Pedro Sánchez disponer de 6.000 millones de euros más. La negativa de PP y Ciudadanos dificulta la tramitación de unos nuevos presupuestos ya que la reforma de esta ley tendrá que seguir el procedimiento ordinario, comenzando por su paso por la Comisión de Hacienda.

La diputada socialista Micaela Navarro no ha querido opinar sobre el carácter “político” de esta decisión y se ha mostrado esperanzada con que la tramitación de la reforma de la ley no se vea ralentizada por las decisiones del resto de formaciones. “Tenemos ejemplos de otras iniciativas que no están corriendo esa suerte”, ha señalado. Además, la socialista ha querido recalcar que esta medida daría lugar a unos “presupuestos que permite la Unión Europea y que podrían tener 6.000 millones más”.

De manera más tajante se ha expresado la diputada de Unidos Podemos María Gloria Elizo que ha afirmado que la decisión adoptada está “al margen de la estricta literalidad de lo que el reglamento dice”. Para Elizo el debate ocurrido esta mañana ha sido “puramente difuso” y ha asegurado que se trata de una decisión política del PP y Cs. Tras añadir que debería ser el Pleno del Congreso el que asumirá “decisiones que tienen que ver con medidas que redunden en el beneficio de la mayoría social” ha asegurado que espera que “la tramitación sea lo más rápido posible”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos José Ignacio Prendes ha resaltado que la decisión de su formación de votar en contra tiene como objetivo evitar que “se convierta le excepción en regla”. En este sentido, ha criticado el uso continuo del Gobierno de la “urgencia” haciendo uso de Reales Decretos Leyes y lecturas únicas. “Desde luego que esa ley tiene que debatirse y votarse en esta cámara”, ha afirmado, aunque no mediante “una tramitación a la trágala” que “hurta” los derechos de los diputados.