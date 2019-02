La ministra de Hacienda vaticina que 'habrá ajustes' económicos en España

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado hoy que este mañana el Gobierno comunicará la convocatoria de elecciones generales, que será "seguro" a lo largo del 2019. "El viernes, mañana, se comunicará la convocatoria de elecciones, pero la fecha concreta sólo la conoce el presidente del Gobierno", ha dicho la ministra en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press.

Montero ha insistido en que el presidente, Pedro Sánchez, ha sido "muy claro" al respecto: "El viernes comunicará en el Consejo de Ministros su decisión y posteriormamente se dará a conocer a los ciudadanos y a los medios de comunicación", ha explicado.

La titular de Hacienda ha indicado que el Gobierno, tras el rechazo de sus Presupuestos en el Congreso, puede ir "tirando" a base de decretos leyes, pero sólo durante un tiempo "breve", por lo que "es evidente el adelanto de la convocatoria electoral". En todo caso, ha señalado que ve "complicado" el escenario de gobernar con decretos leyes, pues están limitados a cuestiones de urgente necesidad. "Puede ser que el Gobierno todavía tuviera capacidad de poner sobre la mesa algunos decretos leyes, pero tendrían que ser limitados", ha subrayado.

"HABRÁ QUE HACER AJUSTES"

La ministra ha recordado que el rechazo al proyecto presupuestario del Gobierno y la prórroga de los Presupuestos del 2018 abocan a la economía española a un déficit público del 2,3% o del 2,4% del PIB y, por tanto, al incumplimiento del objetivo pactado con Bruselas, lo que obligará a adoptar medidas.

"Si hay una convocatoria electoral, imagino que el gobierno entrante adoptará las medidas correspondientes y si se prolonga la convocatoria electoral, será este Gobierno el que tenga que hacer un reajuste de las cuentas públicas para ver cómo y de qué manera se puede ajustar más al cumplimiento del objetivo de déficit", ha afirmado.

Montero ha recordado que, con la devolución de los Presupuestos al Ejecutivo, la previsión de ingresos se cae, pues muchas de las medidas que iban a procurar recursos, sobre todo tributarias, no saldrán adelante.

Los que sí seguirán su camino por ahora son los impuestos a las transacciones financieras y el impuesto digital, que se aprobaron al margen de los Presupuestos, aunque la ministra no les aventura demasiado recorrido, ya que la convocatoria de elecciones supondría la disolución de las Cortes, donde estos impuestos se están tramitando. "Veremos a ver hasta dónde llegan, pero me temo que no van a ir muy lejos", ha apuntado la ministra.

Montero ha asegurado que el hecho de que PP y Ciudadanos apoyaran las enmiendas a la totalidad junto a ERC y PdeCAT demuestra que es "mentira" que el Gobierno hubiera hecho cesiones a los independentistas.

CALVIÑO: "UNA OPORTUNIDAD PERDIDA"

La ministra de Hacienda ha insistido en que el Gobierno seguirá trabajando "hasta el último minuto" para mejorar la situación de España. Lo mismo ha dicho la ministra de Economía, Nadia Calviño, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

"Vamos a seguir trabajando hasta el último momento y espero que los próximos cuatro años también", han sido las palabras de Calviño, que ha lamentado que los Presupuestos del Gobierno socialista se hayan quedado por el camino.

La ministra de Economía se ha mostrado "muy satisfecha" del trabajo que ha realizado desde que Sánchez llegó al Gobierno, destacando que en los ocho meses transcurridos desde entonces ha mejorado la apreciación sobre España de los mercados financieros.