La mitad de los diputados del PP acudirán al pleno del Congreso el jueves

Me parece muy bien esta medida, ya está bien de ser los primeros en quitarse del medio y seguir cobrando las dietas y pluses estando en su casa la mayoría. Además es predicar con el ejemplo, ya que si quieren el imprescindible control parlamentario, la mejor forma de conseguirlo es estando en el Parlamento y no asuntarse del mismo por el miedo a contagiarse, como se están contagiando los sanitarios, las fuerzas del seguridad del estado, los militares, los transportistas y tantos otros que no han tenido la oportunidad de autoexcluirse como han hecho ellos, los ¿servidores de la patria?