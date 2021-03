La moción de censura tampoco prospera en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este lunes la moción de censura encabezada por el socialista Luis Tudanca tras una maratoniana sesión de debate que ha terminado sin sorpresas, con los 37 votos a favor (PSOE y Podemos-Equo), 41 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y 3 abstenciones (Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila y una tránsfuga de Cs).

El anuncio de las abstenciones que han aflorado en las últimas horas desde el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León y la procuradora no adscrita María Montero -ex de Cs-, habían desinflado las posibilidades de que prosperara la moción, que solo hubiera sido viable con un cambio del sentido del voto de cuatro procuradores de Cs, cosa que no ha sucedido. Desde el Grupo Mixto, solo los dos procuradores de Podemos han apoyado la moción de censura socialista, ya que hace días que la parlamentaria de Vox, Fátima Pinacho, anunció su 'no' a la iniciativa.

Desde que anoche a última hora el partido Por Ávila, con un procurador, anunciase que se abstendría al no obtener del PSOE compromisos satisfactorios con la provincia abulense, y tras expresar María Montero a sus excompañeros de Cs que se iba a abstener, el último en sumarse a esta posición ha sido el procurador de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos. El líder leonesista ha esperado a su intervención ante el Pleno de las Cortes para anunciar su posición, crítica con la acción de gobierno del PP y Cs, pero también con lo que ve como una falta de compromiso del PSOE respecto a la posibilidad de que la Región Leonesa pueda convertirse en una comunidad autónoma.

De este modo, la gestión que los partidos del Gobierno harán de la pérdida de la mayoría absoluta -antes sumaban los 41 procuradores necesarios y con la marcha de Montero ahora solo 40- queda más abierta, ya que PP y Cs tendrán que pactar iniciativas legislativas con Vox, con Por Ávila, con UPL o incluso con la procuradora no adscrita.

Mañueco contra Tudanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado al candidato socialista en la moción de censura que se debate este lunes en las Cortes, Luis Tudanca, a pedir disculpas a los castellanos y leoneses por el "bochorno" de ensuciar la política con "intrigas palaciegas" y por alentar el transfuguismo, actitudes que serán respondidas, ha augurado, con una "bofetada de honradez, de dignidad y de lealtad", en referencia al no de la mayoría de los procuradores que tumbarán la moción.

"¿A quién quiere engañar? ¿Cómo piensa ganar la moción si no es con tránsfugas?", ha espetado ante una moción "abocada al fracaso" que, según ha augurado también, derivará en un cambio de caras en el PSOE de Castilla y León en un día que Sánchez ha marcado con "una muesca en su cartuchera".

Por su parte, Tudanca ha defendido la moción al Gobierno de la Junta formado por PP y Ciudadanos y en la que se presenta como candidato a la Presidencia porque, como considera, la "corrupción" merece un "castigo ejemplar", al tiempo que ha culpado a los responsables del Ejecutivo de "traicionar" y "romper con todo". En su intervención en la que se ha sometido a la confianza de la Cámara para sacar adelante la moción de censura y conseguir acceder a la Presidencia de la Junta el líder socialista ha insistido en que el cambio es necesario para "recuperar la decencia y la esperanza". "Ustedes hicieron lo peor que se puede hacer en política, traicionar la confianza y la voluntad de la gente, se traicionaron incluso a sí mismos", ha señalado.