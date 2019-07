Montero podrá votar in extremis

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, podrá votar por vía telemática hasta cinco minutos antes del comienzo, hoy, de la tercera jornada de la sesión de investidura.

Fuentes de la Mesa del Congreso informaron ayer de que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, autorizó esta ampliación del plazo que había pedido Montero, lo que la faculta para apurar hasta el final de la negociación entre el PSOE y su partido, si se alarga.

En el escrito de solicitud, Montero pedía que le dejen emitir el voto por la vía telemática hasta las 13.25 horas, cuando la sesión está previsto que comience a las 13.30 horas.

La votación comenzará a las 14.25 horas porque fue justo a esta hora cuando acabó –con fracaso de Pedro Sánchez, que no logró los apoyos necesarios– el primer pronunciamiento de la Cámara, el pasado martes.

Montero se ajusta así al plazo que estipula el reglamento del Congreso, que señala que la autorización del voto telemático puede hacerse hasta una hora antes de la votación.

Irene Montero se encuentra en estado muy avanzado de gestación, y por ello pidió hace una semana a la Mesa que se le permitiera recurrir al voto telemático hasta el 2 de agosto. Ello suponía que las votaciones de la investidura no las podría hacer presencialmente.

En la sesión del martes, Montero emitió su voto a las 9.00 horas a pesar de que la votación estaba prevista para última hora de la mañana o primera de la tarde. No pudo cambiar su no in extremis, a pesar de que el resto de Podemos se acabó absteniendo.