Montero rebaja el tono con Iglesias pero insiste en que España "es una democracia"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado importancia este martes a las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, afirmando que en España "no hay una situación de plena normalidad política y democrática" cuando los líderes independentistas están en la cárcel o huidos de la justicia, porque, según ha explicado, se deben enmarcar en la campaña de las elecciones catalanas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha asegurado que esas palabras "no se comprenderían" fuera del contexto electoral porque, según ha defendido, el Gobierno tiene claro que España "es una democracia plena y consolidada" y ha añadido que no hay nadie en el Consejo de Ministros que lo ponga en duda. No obstante, y pese a discrepar con Iglesias, ha evitado desautorizar expresamente al vicepresidente segundo.

Montero ha recalcado que la posición expresada por el líder de Unidas Podemos "adquiere un mayor sentido" si se comprende que está hablando en clave electoral. "No hay ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión. Estamos en una democracia plena y las declaraciones de estos días tienen siempre que contextualizarlas en el marco de la campaña electoral que se está celebrando en Catalunya". "El vicepresidente es líder de una formación que se presenta a las elecciones que claramente ha transmitido cuáles son sus pretensiones en términos de electorado y alianza", ha enfatizado.

Así, ha insistido en enmarcar esas palabras dentro de la campaña, antes de añadir, además, que la mesa desde la que comparece para informar del Consejo de Ministros no es "el traductor oficial de los ministros cuando hay alguna duda de sus intenciones" y que, por ello, es mejor preguntarle a Iglesias directamente al respecto.