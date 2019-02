Mundó: "He atendido los requerimientos del Constitucional"

El 'exconseller' de Justicia, Carles Mundó, ha asegurado este miércoles en el juicio del 'procés' que "atendió a los requerimientos del Tribunal Constitucional" que le advertían que no podía actuar en contra de sus resoluciones, como la anulación de la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica. "He atendido los requerimientos desde que me fueron notificados. Yo no realicé ningún acto ni disposición para incumplirlos", ha recalcado. Ha insistido que el 1-O no se financió con dinero público.

El exmiembro del Gobierno de Puigdemont ha explicado que firmó la convocatoria de referéndum del 1-O, al igual que el resto de los que era 'consellers'. "Fue un hecho extraordinario y si se hace por esa razón y de forma pública era para enfatizar el carácter político de ese momento", ha concretado, para después añadir que era "una expresión política para dar cuenta del compromiso político que tenía ese Gobierno. Lo hacíamos con la certeza que la firma de un decreto de convocatoria de referéndum estábamos convencidos de que no era delito".