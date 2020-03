Los nacionalistas insisten en que el Congreso investigue a Juan Carlos I

La posibilidad de que el Poder Legislativo investiguen a la Monarquía vuelve a llegar al Congreso de los Diputados. Los partidos nacionalistas e independentistas con presencia en la Cámara baja (ERC, PNV, JxCat, EH-Bildu, CUP, Compromís y BNG) han registrado este jueves una iniciativa para que una comisión parlamentaria estudie la fortuna del Juan Carlos I y sus presuntos negocios con Arabia Saudí. La petición se produce después de las revelaciones sobre cuentas opacas del Rey emérito, sumada a la noticia de que Felipe VI, su hijo, era beneficiario de una fundación 'offshore' donde se ingresó una supuesta donación de 65 millones de euros provenientes del país de Oriente Medio.

Hasta ahora, el Congreso, gracias a los votos del PSOE y el PP, ha rechazado siempre investigar a la Monarquía, bajo el argumento, avalado por los letrados de la Cámara baja, de que el artículo 56 de la Constitución señala que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", una norma que también se haría extensible al Monarca emérito.

La petición llega en un momento especialmente sensible para la Jefatura del Estado. Ante las revelaciones sobre las cuentas opacas, Felipe VI anunció a través de un comunicado el pasado domingo, un día después de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus, con toda España semiconfinada, que renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación que hasta ahora recibía a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El Rey pronunció el pasado miércoles un discurso sobre la pandemia, que fue recibido por una parte de la sociedad española con caceroladas, una reacción que hasta ahora no se había producido.

LOS OBJETIVOS

Los partidos firmantes de la comisión de investigación señalan en su escrito que el objetivo del organismo parlamentario, que con casi absoluta probabilidad volverá a ser rechazado por la Mesa del Congreso, sería determinar "la existencia de estructuras opacas, con la participación del ex Jefe de Estado, para la adjudicación de contratos comerciales; el presunto blanqueo de capitales del ex Jefe del Estado; las posibles cuentas irregulares de miembros de la Familia Real en paraísos fiscales; los mecanismos utilizados para ello y el origen de los fondos de las mismas, o los beneficiarios de las actividades ilícitas o ilegales del ex Jefe de Estado, y especialmente si entre estos beneficiarios está el actual Jefe de Estado".

El pasado 10 de marzo, estas formaciones ya plantearon una iniciativa similar. Contó con el apoyo de Unidas Podemos, pero fue tumbada con los votos del PSOE, el PP y Vox.