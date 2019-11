El núcleo duro de Rivera en Cs se diluye tras su dimisión

La dimisión de Albert Rivera por el hundimiento en las elecciones del 10-N abrió un camino que ya han tomado tres dirigentes de su núcleo duro: José Manuel Villegas, Fernando de Páramo y Juan Carlos Girauta han decidido dejar el partido. La caída de 57 a 10 escaños ha convulsionado a una formación que nació en Cataluña en el 2006 y que creció muy rápido cuando decidió, en el 2015, dar el salto a toda España. Los militantes elegirán al sucesor o sucesora de Rivera en una asamblea en marzo.

Villegas, todavía secretario general, anunció ayer por la mañana que no quiere presentarse en ninguna lista para seguir en la dirección de Ciudadanos. En Telemadrid, el número dos de la formación naranja, que no sacó el escaño por Almería, dijo que descarta participar en las primarias en ningún equipo en la nueva etapa que se abre tras la dimisión del líder. Apenas dos horas después, al mediodía, Páramo, secretario de comunicación, también avisó mediante una carta que abandona la política y no recogerá el acta de diputado que logró como número dos de la lista por Barcelona. Girauta, exeurodiputado y exportavoz en el Congreso, ya anunció hacedías que si Rivera no está, a él no le merece seguir en el partido. Él tampoco consiguió revalidar el asiento en el hemiciclo. La caída de votos generalizada en todas las provincias también afectó a Toledo. Las caras más conocidas del equipo de Rivera lo dejan.

En conversación con este diario, Villegas aseguró que no sabe qué quiere hacer en el futuro. No reniega de la política ni del partido. Lo único que desea es que «se cierre bien la etapa de Rivera» y se ofrece a formar parte de la gestora que conducirá a Cs hasta la asamblea que elegirá la nueva cúpula. Los miembros de ese órgano se elegirán el día 30. La gestora se encargará de llevar el día a día hasta la primavera y decidirá la posición de los 10 diputados en la probable investidura de Pedro Sánchez.

UN FIEL AL EXLÍDER / Villegas ha estado en Ciudadanos con Rivera desde el principio. Participó como secretario general en la expansión por toda España y ha sido su mano derecha siempre. Antes de su etapa en la política, Villegas tenía un despacho propio de asesoría fiscal.

El todavía secretario general ha apostado hasta ahora sin matices por que Inés Arrimadas sea la nueva jefa de filas. La política confirmó hace unos días que dará el paso y se presentará a las primarias.

De Páramo también señaló a Arrimadas en la carta que escribió para despedirse de los cinco años «apasionantes» que ha pasado en la cúpula del partido. Destacó que es «la mujer más valiente» que ha conocido y «será capaz de conseguir todo lo que se proponga».