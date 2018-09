Nuevos audios de Delgado con comentarios machistas y homófobos

Al Gobierno de Pedro Sánchez se la ha abierto otra crisis a raíz de los audios de un almuerzo entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión por el 'caso Tándem', que investiga las cloacas del Estado. La conversación entre ambos revela una confianza y camaradería que quedan reflejados en nuevas grabaciones que este martes ha hecho públicas 'moncloa.com'.

En dichos audios, la ministra Delgado hace comentarios machistas y homófobos, en los que expresa su preferencia por los tribunales de hombres porque son "más transparentes" y alude de forma grosera a la homosexualidad del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante el almuerzo en una marisquería de Madrid donde también se reunieron, en octubre del 2009, otros tres policías y el exmagistrado Baltasar Garzón, Dolores Delgado, expresa opiniones de tono machista. "A mí que me den un tribunal de hombres", decía la entonces fiscal. "De tías no quiero. Y no me llevo mal con las tías, pero de tíos, sé perfectamente por dónde van. Y cada gesto, cada cosa… por dónde va la historia", afirma Delgado.

En otro momento, ya en la fase de copas del almuerzo, Delgado habla sobre cómo le gustan los hombres después de que Villarejo dijera que no le gustan las "muñecas hincables": "A mi los tíos me gustan igual, tontitos nada. (…) Ha venido un tío a la Audiencia monísimo, para que lo vamos a negar, parece George Clooney, pero le pasa lo mismo, es una nenaza".

Otro de los temas de conversación de la hoy ministra en ese almuerzo fue el entonces juez Fernando Grande-Marlaska. En un momento dado, Delgado pide a Garzón si puede contar "lo de este". Tras recibir el visto bueno de Garzón, Delgado suelta: "Marlaska es maricón".

Estos audios han puesto en aprietos a la ministra, que primero negó conocer a Villarejo y después se ha visto obligada a admitir que mantuvo tres encuentros con él.