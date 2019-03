Un observador dice que el 1-O la violencia no surgió pese a la "intimidación" policial

El político socialdemócrata alemán, ya jubilado, Bernhard von Grünberg declaró ante el tribunal del 'procés' que durante el 1-O estuvo en cinco centros de votación y se mostró "sorprendido y admirado" por la actitud de "contención y tranquilidad" que mostró la ciudadanía frente a la actuación policial. "En ningún momento" surgió "la violencia que en una situación" como la que se dio "puede surgir", aseguró.

Von Grünberg también sostuvo que, pese a trasladarse a España durante el referéndum ilegal no permitió que se le pagara ni el alojamiento ni la comida, para no contaminarse, pese a que ello no ocurre con ninguna organización internacional, que, como es natural, al menos cubre los gastos que genera el desplazamiento. Sostuvo que solicitó a Diplocat ser observador electoral, pero que su interés superaba el 1-O, porque "lo que quería era presenciar sin partidismo lo que ocurría en España en esos momentos".

Explicó que visita España desde los 70, tanto por su labor en una asociación de arrendadores como con el organismo para refugiados de la ONU, ACNUR, y que también estuvo el 9-N y el 27 de octubre, y que siempre se pagó sus gastos de su bolsillo.

El testigo aseguró que el 1-O vio heridos que eran trasladados a centros hospitalarios por pelotas de goma. Ninguno de los testigos con los que habló oyeron avisos previos de la policía a que desalojaran a las personas que estaban en los colegios, tras saltar vallas y romper puertas.

Señaló que los ciudadanos mantuvieron una "férrea disciplina" por, pese a los helicópteros, esperar horas para votar "ante tal situación de intimidación" y la violencia no surgió, aunque se hubieran producido hasta disparos de goma y la "policía hubiera secuestrado las urnas".

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le impidió hacer valoraciones sobre la necesidad de diálogo y le reclamó que se limitara a hablar de hechos, de lo que él había realizado. Von Grünberg mencionó entonces conversaciones con el PSOE y con el gobierno para intentar promover iniciativas de diálogo" y añadió que Cataluña "suscita gran interés en Alemania".