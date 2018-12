Oleada de críticas a Torra por apostar por la vía eslovena

El 'president' Quim Torra ha desatado una oleada de críticas por apostar por la vía eslovena hacia la independencia, al tratarse de una opción que acabó con decenas de muertos.

La líder de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas, ha asegurado que el 'president' y su Govern "son un peligro para la convivencia y la democracia" al apelar a la "violencia y a un conflicto civil". La represnetante de la formación naranja ha respondido de esta forma a las apleaciones de Torra a seguir esa vía "con todas las consecuencias".

Un día después de que el 'expresident' Artur Mas afeara a Torra el hecho de que animara a los Comités de Defensa de la República (CDR) a "apretar" para conseguir la República y que se repitan los llamamientos a que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Catalunya, las críticas al jefe del Ejecutivo catalán no cesan.

Además de acusarle de "criminalizar" a los Mossos, Arrimadas, en relación a la reunión que ha de mantener el 'president' con el 'conseller de Interior, Miquel Buch, asegura que el Govern actual aspira a "purgar" el cuerpo policial autónomico en aras a tener una "policía política".

"UN ILUMINADO"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, considera que el 'president' es "un iluminado" y "un irresponsable", a la vez que lamenta que desde Catalunya se hagan "llamamientos a la insurrección, y encima con modelo".

"Hay que ser muy iluminado, muy irresponsable, para decir una vía eslovena, que no tienen nada que ver con la situación de Catalunya, sino porque quizás fue la que menos muertos aportó. Y me parece indecente plantear un término de secesión con vidas que no son propias", ha sentenciado.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha urgido a Torra a rectificar "inmediatamente" por defender la vía de Eslovenia a la independencia, al considerar que sus declaraciones constituyen "una grave irresponsabilidad".

Colau ha criticado las manifestaciones de Torra en un mensaje de Twitter, en el que añade el tuit que ayer publicó la cuenta oficial del Govern con las palabras del 'president': "Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres".

Aquestes declaracions són una greu irresponsabilitat. Com alcaldessa de Barcelona demano al President @QuimTorraiPla i al seu Govern q rectifiquin immediatament. La cohesió social de Catalunya ha destar per sobre docurrències i cortines de fum per tapar els problemes del govern pic.twitter.com/t6SkVFzE3M Ada Colau (@AdaColau) 9 de diciembre de 2018

En la misma línea, la presidenta de CatECP en el Parlament, Jèssica Albiach, ha pedido a Torra que haga una "rectificación inmediata de la vía eslovena". En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Albiach también ha instado a ERC a aclarar su posición al respecto. Albiach ha defendido que el catalanismo solo puede ser un movimiento pacífico y de mayorías, y ha asegurado que "el Govern Torra-Aragonès está desconectado de la realidad social del país".

El Govern Torra-Aragonès està desconnectat de la realitat social del país. Demanem una rectificació immediata de la via eslovena i instem a ERC a aclarir la seva posició. El catalanisme només pot ser un moviment pacífic i de majories. Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) 9 de diciembre de 2018

El candidato a la alcaldía, Manuel Valls, se ha sumado al debate y aplaude las críticas de Colau a las declaraciones del 'president'. A la vez apela a lograr tener "un debate sereno, democrático y sin escraches".

La irresponsabilitat de @QuimTorraiPla plantejant la via eslovena, amb més de 60 morts, ha estat criticada per @AdaColau. I ho celebro. Hem d'aconseguir tenir un debat serè, democràtic i sense escratxes. Aquesta és la responsabilitat de tots els polítics, també de l'alcaldessa. https://t.co/Y8WEDUbuDU Manuel Valls (@manuelvalls) 9 de diciembre de 2018