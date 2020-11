Otegi anuncia que EH Bildu votará a favor de los presupuestos

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado este miércoles que la coalición votará a favor de los presupuestos generales del Estado para 2021 "salvo sorpresa, si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote". En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi ha explicado que el pacto "no está cerrado" pero han avanzado "lo suficiente" como para entender que están "en disposición de votar favorablemente esos presupuestos, si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote". "Soy optimista, no hago la previsión de que se tuerzan", ha afirmado.

Otegi ha detallado que la decisión la deberá ratificar la militancia y ha justificado el voto a favor: primero, porque "todo el mundo es consciente de que los presupuestos son algo más, se juega la orientación política del Estado para los próximos años". En segundo lugar, porque EH Bildu está observando una "receptividad" a su petición principal, que es "blindar los derechos de la gente; en su día acordamos (derogar) la reforma laboral, pero hay aspectos que poner encima de la mesa, como las pensiones, para lograr unos presupuestos que protejan a la gente".

Según Otegi, su relación con los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, es "fluida". "La gente se sorprende cuando digo estas cosas, pero tengo la impresión de que llevo hablando toda mi vida con el Partido Socialista", ha añadido. Eso sí, no cree que haya fotografía con Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi, aunque no le preocupa porque "es lo de menos".

Iglesias: se "impone el sentido común"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cree que con la disponibilidad de EH Bildu a votar favorablemente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el alejamiento de Ciudadanos se "impone el sentido común", el que lleva al Ejecutivo a apostar por el bloque de la investidura.

"Llevamos meses diciendo que era inviable el apoyo de Ciudadanos a unos Presupuestos de un gobierno de coalición de izquierdas", ha incidido Iglesias en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, en la que ha recalcado la intención del Ejecutivo, que pasa por primar a los partidos que apoyaron la investidura.

Así, Iglesias ha recordado que el partido que lidera Inés Arrimadas "gobierna gracias a la ultraderecha" y, además, forma parte "del bloque de Colón". "Es muy difícil llegar a acuerdos de esta envergadura con una fuerza política que gobierna gracias a Vox", ha añadido.