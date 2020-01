Otegi no será el candidato de EH Bildu a lendakari

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no será el candidato a lendakari para las próximas elecciones autonómicas. La dirección de la coalición aberzale ha propuesto como cabeza de lista a la portavoz en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte. Otegi está pendiente de la resolución del recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra su inhabilitación hasta febrero del 2021.

El líder aberzale e Iriarte informaron ayer en rueda de prensa de la decisión, por unanimidad, de la mesa política de EH Bildu. Otegi, que no hizo mención a su situación judicial, señaló que, no hay más aspirantes, si bien el calendario de las primarias está abierto hasta el 2 de febrero. El dirigente está inhabilitado para ejercer el derecho a presentarse a unos comicios tras haber sido condenado por la Audiencia Nacional en el 2011 a 10 años de prisión por intentar reconstruir Batasuna. Otegi recurrió la condena ante el TC después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) fallara, en noviembre del 2018, que no tuvo un juicio «justo» por no haberse admitido en su día la recusación por «parcialidad» de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo. Aun así, su nombre sonó para las listas. El dirigente subrayó que «hay alternativa» al PNV en el País Vasco porque «la gente hoy defiende valores que se asemejan más a la nueva izquierda soberanista que a la vieja derecha nacionalista».