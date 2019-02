Los otros 'no es no' de Albert Rivera: Sánchez, Rajoy y el caso andaluz

Ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE, la consigna es clara en Ciudadanos. Este lunes, el Comité Ejecutivo de los naranjas solemnizaba su veto a los socialistas y enseñaba al presidente la salida de Moncloa. Puerta cerrada al partido del puño y la rosa (aunque solo en las generales, como dejó claro José Manuel Villegas) ante el compromiso de que Ciudadanos no se entenderá con el PSOE.

No obstante, a pocos meses del 28-A, la cuestión es si Albert Rivera mantendrá su postura. La historia política reciente da varios ejemplos de cambios de discurso en Cs. EL PERIÓDICO lista aquí lo 'no es no' naranjas que acabaron siendo síes desde 2015.

1. SÁNCHEZ, FEBRERO DE 2016:



"A Rajoy y a Sánchez ni investidura, ni pacto, ni Gobierno, ni ministros, ni vicepresidente... Más claro, el agua". Pronunciada en una entrevista con '20 minutos' a finales de año, esta sentencia de Rivera se disolvió como un azucarillo en apenas medio año, ya que el líder naranja acabaría pactando tanto con uno como con otro. En la campaña de 2015, Ciudadanos se hartó de prometer que no llegaría a acuerdos ni con el PP ni con el PSOE, pero la realidad fue otra muy diferente. En primer lugar suscribió un documento con Sánchez que, pese a no llegar a buen puerto, se consagró de forma solemne en el Congreso.

2. RAJOY, AGOSTO DE 2016:



Tras la investidura fallida, hubo que repetir elecciones en junio de 2016 y Rajoy volvió a salir triunfante pero, sin mayoría, recurrió a Cs. Rivera (que en un desayuno del Foro Primera Plana organizado por EL PERIÓDICO llegó a proclamar que jamás haría presidente al responsable de un partido 'corrupto'), acabó dando el poder a Rajoy en agosto. Era su segundo pacto de investidura en apenas dos meses, y con dos políticos a los que había puesto un veto para luego levantarlo.

3. VOX Y LA UE, DICIEMBRE DE 2018:



Las últimas elecciones autonómicas en Andalucía también dieron una muestra de la ductilidad de Cs a la hora de suscribir pactos. Pese a obtener 21 diputados y quedar teceros, Cs acabó admitiendo que Juan Marín no fuera el que liderara el proyecto alternativo a Susana Díaz. El apoyo de Vox a Juan Manuel Moreno, las diatribas antieuropeas de los de Santiago Abascal y el desencanto de Manuel Valls con esta estrategia provocaron que los naranjas tuvieran que hacer encaje de bolillos para defender esta decisión.

4. VETO AL PSOE, FEBRERO DE 2019:



Tras el compromiso de Ciudadanos, Sánchez ha optado por exhibir su capacidad de pacto ante el 28-A, mientras que Pablo Casado (PP) ha restado credibilidad a la promesa de Rivera, recordando su viraje de hace cuatro años.

La pregunta está sobre la mesa: ¿cumplirá Rivera un compromiso certificado a dos meses de la cita con las urnas?