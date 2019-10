Pablo Casado promete "poner orden en Cataluña" si el PP gana las elecciones

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Hay que ver! En un miting en Múrcia dando soluciones y prometiendo poner orden en Catalunya. ¿En Múrcia, lo tienen todo solucionado? ¿ No tienen ningún problema para solucionar? ¿No hay paro que solventar? Es igual, cuando vaya a Castilla, Andalucía, Galicia o Extremadura dirá lo mismo y la gente, en vez de plantarle cara y hacerle ver que hay que arreglar los problemas propios de cada comunidad, le aplaudirá y hará ondear las banderas siguiendo el ritmo de la música que toque en cada momento. No os dejéis embaucar por este trilero que siempre engaña cogiendo la bolita con la mano. A los catalanes no hace falta que nadie nos de consejos, ya sabemos equivocarnos solos.