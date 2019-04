Pablo Casado visita el jueves Extremadura, con actos en Cáceres, Mérida y Badajoz

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, visitará Extremadura el Jueves Santo, día 18, donde participará en actos en Cáceres, Mérida y Badajoz.

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha informado de esta visita tras la reunión del Comité de Campaña.

Así, Cortés ha apuntado que está previsto que Casado realice un paseo por Cáceres, que participe en un encuentro y comida con afiliados del PP en Mérida y que en Badajoz asista a alguna de las procesiones o visite algún templo.

En esta línea, Cortes ha recalcado que Casado viene una vez más a Extremadura porque quiere "seguir conociendo" y "escuchando" a los extremeños, ya que la región es una "prioridad" para él y para el PP, ha aseverado.

"No como otros --en referencia a Pedro Sánchez--, que hoy tenían que haber estado en Guadalupe, o eso nos dijeron, y desde luego nosotros no sabemos si no ha venido porque el Falcon no podía aterrizar en Guadalupe o simplemente los extremeños les importamos poco", ha aseverado.

Asimismo, Gema Cortés ha indicado que este martes, día 16, la vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, participará en un acto en la localidad pacense de Alburquerque.